На Запорожье русский солдат подорвал себя гранатой из-за угроз «кадыровцев» 5.01.2023, 10:15

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иллюстрационное фото: 112.UA

Сослуживцы требовали от него отдать несуществующий «долг».

Российский оккупант Вадим Сергеев подорвал себя гранатой, пытаясь отомстить «кадыровцам». Это уже второй подобный случай за последние несколько дней.

Как сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, инцидент произошел 24 декабря в оккупированной Васильевском районе Запорожской области. В распоряжении журналиста появились документы по объяснению произошедшего.

В тот день к Сергееву подошли два сослуживца Далгат Мирзоев и Ринат Урашев. Они начали требовать от оккупанта долг. Впрочем, Сергеев отрицал, что задолжал двум оккупантам.

Впрочем, Мирзоев и Урашев не отступали. Они требовали, чтобы Сергеев отдал им долг с процентами, иначе к его жене и матери в Ростов-на-Дону поразит «кадыровцы» и изнасилуют их.

Оккупант не выдержал давления, вынул гранату и привел ее в действие. От полученных травм Сергеев погиб на месте, а вымогатели получили ранения.

Высшее командование в объяснительной написало, что она «никому не интересна».

«Написать, что подорвался из-за халатности. Урашева и Мирзоева - на передовую!»,- говорится в документе.

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