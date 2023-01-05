«Путину осталось недолго»: глава СНБО подтвердил диагноз Буданова 6 5.01.2023, 10:25

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Многочисленные источники сообщают об онкологии у правителя РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро.

Глава ГУР Украины заявил, что точно знает об онкологии у главы Кремля.

«Мы просто знаем это – от людей, от источников», – отметил Буданов и сослался на источники, близкие к самому Путину.

В свою очередь похожее заявление в эфире телемарафона сделал Секретарь СНБО Алексей Данилов. Он тоже заявил о болезни Путина.

«Путин болен раком, и ему уже нечего терять. В этом мире ему уже недолго осталось, условно говоря. Им не жалко своих граждан, поэтому они постараются попытаться провести мобилизацию», – добавил секретарь СНБО.

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