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Атаку дронов со взрывчаткой по оккупантам в Крыму показали на видео

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  • 5.01.2023, 10:29
  • 5,002
Атаку дронов со взрывчаткой по оккупантам в Крыму показали на видео

Беспилотники устроили переполох в поселке Нижнегорский.

Как сообщил сегодня сайт Charter97.org, в поселке Нижнегорский на территории аннексированного Крыма в ночь на 5 января были слышны взрывы.

Телеграм-канал «ЧП Крым» опубликовал видео, на которых зафиксированы звуки, предположительно, работы противовоздушной обороны. Как утверждается, она стреляла по дронам, начиненным взрывчаткой.

Видео со стрельбой в небо также опубликовал телеграм-канал «Крымский ветер».

О последствиях атаки не сообщается. Российские чиновники и военные не комментируют данную ситуацию, комментариев украинских официальных лиц также нет.

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