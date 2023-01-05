Атаку дронов со взрывчаткой по оккупантам в Крыму показали на видео

Атаку дронов со взрывчаткой по оккупантам в Крыму показали на видео2
- 5.01.2023, 10:29
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Беспилотники устроили переполох в поселке Нижнегорский.
Как сообщил сегодня сайт Charter97.org, в поселке Нижнегорский на территории аннексированного Крыма в ночь на 5 января были слышны взрывы.
Телеграм-канал «ЧП Крым» опубликовал видео, на которых зафиксированы звуки, предположительно, работы противовоздушной обороны. Как утверждается, она стреляла по дронам, начиненным взрывчаткой.
Видео со стрельбой в небо также опубликовал телеграм-канал «Крымский ветер».
О последствиях атаки не сообщается. Российские чиновники и военные не комментируют данную ситуацию, комментариев украинских официальных лиц также нет.