Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в Минске 2 5.01.2023, 10:39

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Некоторые из них требуют дополнительных вложений в ремонт.

Портал Realt.by изучил базу квартир и выяснил, за сколько сейчас можно купить жилье на вторичке, если нет лишних денег. Конечно, во многие из этих вариантов придется вложиться дополнительно: нужен ремонт. Стоимость квартир в этой подборке — от 37 тысяч долларов.

Рокоссовского, 148

«Однушка» в Серебрянке на 4 этаже кирпичной пятиэтажки 1975 года постройки. До ближайшей станции метро — «Партизанской» — около трех километров.

Общая площадь — 32,8 квадратных метра, жилая — 18,5. Кухня занимает 5,8 «квадрата». В квартире совсем старый ремонт, но это и самый дешевый вариант из подборки. Из плюсов — в жилой комнате два окна. Установлены стеклопакеты ПВХ, а на лоджии — алюминиевая раздвижная рама. Санузел совмещенный.

В квартире установлены счетчики воды. Есть подвал. Рядом с домом зеленая зона и Чижовское водохранилище.

Стоимость квартиры — 37 500 долларов.

Народная, 26/1

«Однушка» в 10 минутах ходьбы от станции метро «Партизанская». Второй этаж пятиэтажки 1966 года постройки.

В квартире 30,5 «квадрата» общей площади, 17,2 из них жилые. Кухня стандартной для хрущевки площади — 5,8 квадратного метра. Жилая комната оборудована под спальню. Здесь стоит двуспальная кровать и диван. В этой же комнате есть шкаф-купе.

В кухне из техники есть вытяжка и газовая варочная панель.

На полу в комнатах пробковое покрытие. Санузел совмещенный.

Установлены счетчики воды, газа и электроэнергии. Окна выходят на солнечную сторону.

Стоимость квартиры — 39 900 долларов.

Ротмистрова, 14

Еще одна квартира до 40 тысяч долларов — «однушка» в Шабанах. Это 8-й этаж девятиэтажной панельки 1975 года.

Общая площадь квартиры — 34 «квадрата», жилая — 16,5. Кухня — 7,7 квадратного метра. Есть застекленная лоджия с выходом из кухни. Из-за отсутствия двери она выступает продолжением комнаты.

И в кухне, и в гостиной на полу лежит ламинат. Диван, который сейчас стоит в жилой комнате, продавец заберет.

Санузел в квартире раздельный и, судя по фотографиям, требует ремонта.

Сейчас в квартире никто не живет, написано в объявлении.

Стоимость квартиры — 39 900 долларов.

Гая, 28

Однокомнатная квартира недалеко от парка Дружбы народов. Это первый этаж двухэтажного кирпичного дома после капремонта.

В этой «однушке» чуть больше 32 квадратов общей площади и почти 19 жилые. Кухня — 5,7 квадратного метра. На полу лежит ламинат, оборудованы натяжные потолки со светильниками. В совмещенном санузле сделан ремонт.

Стоимость квартиры — 40 500 долларов.

Маяковского, 172А

Если заплатить на несколько тысяч дороже, можно купить небольшую «двушку» около Лошицкого парка. Вот такой вариант нашелся в базе Realt. 4-й этаж пятиэтажки 1963 года.

Общая площадь — 43,5 «квадрата», жилая — 29,25. Кухня — 5,8 «квадрата». В квартире придется делать ремонт.

Санузел в квартире совмещенный. На полу в комнатах — крашеная доска. Установлены счетчики воды и газа.

Стоимость квартиры — 44 500 долларов.

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