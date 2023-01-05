«Собрать их всех – и в Макеевку» 5.01.2023, 10:44

7,060

Жители Самары устроили истерику в соцсетях после разгрома «мобиков».

В российской Самаре первой в новом 2023 году родилась девочка нерусской национальности. Она стала шестым ребенком в семье Алымкуловой.

Новость о рождении девочки появилась в паблике «Подслушано Самара». Жители города и другие россияне устроили истерику и начали сыпать угрозами и оскорблениями в адрес девочки и ее матери Эльнуры.

Они были возмущены тем, что первым родился нерусский ребенок, заявляя, что в Самаре «не место людям других национальностей». Граждане станы-агрессора, руководство которой заявляло о необходимости «денацификации» Украины, не стесняясь выдавали нацистские тезисы о том, что «такие не должны размножаться».

Комментаторы писали, что «гости из Азии» якобы виноваты в «замещении славянской нации».

«Россия превращается в Россистан», «Понаехали и плодятся», «Вымрем как нация», «Зачем их сюда пускают», «Скоро чисто русских не будет, они множатся как тараканы», – писали россияне.

А один из пользователей сети превзошел всех остальных: он предложил собрать всех граждан РФ, кроме русских, и отправить их в оккупированную Макеевку, где недавно были ликвидированы сотни российских «мобиков».

«Наши гибнут за что? Чтобы эти твари плодились?», «Первыми в этом году погибли голубоглазые молодые самарцы, их тут де на родине заместил родившийся таджичонок», – так отреагировали граждане РФ.

«Пусть рожают, надо родину защищать, может потом мальчики у нее будут рождаться, она еще молодая все впереди», «Хорошая новость, это называется рашкозамещение, надеюсь эти таджики посмелее будут и снесут Путина», – также писали в комментариях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».