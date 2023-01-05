«Выпускной экзамен в школе был атавизмом» 5.01.2023, 10:58

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иллюстрационное Фото: tut.by

Плюсы и минусы новых правил приема в вузы.

В 2023 году выпускников беларусских школ вновь ждут неожиданности. Правила поступления в вузы в очередной раз изменили в самый разгар учебного года. Даже если эти изменения позитивные – ситуация напрягает и нервирует школьников и их родителей. «Белсат» разбирался, в чем смысл изменений и несут ли они какую-то пользу.

Подписанный 3 января указ №2 вносит изменения в документ от 27 января 2022 года под названием «О правилах приема лиц для получения высшего и среднего специального образования», а сами правила приема в новой редакции представлены на 45 страницах.

По словам начальника главного управления профессионального образования Министерства образования Сергея Касперовича, изменения в правила определяют «более гибкие и широкие траектории для поступления в вузы». Так ли это?

Ввели централизованный экзамен – ЦЭ. Что это?

Во время пресс-конференции 4 января, посвященной изменениям в правила приема в вузы, чиновники Минобразования самое большое внимание уделили ключевой новелле – о введении централизованного экзамена (ЦЭ), сертификат которого можно будет подавать при поступлении в вуз.

Предполагается что в 2023 году 11-классники будут сдавать два централизованных экзамена – по беларусскому или русскому языку (на выбор) и еще один – в зависимости от выбора выпускника из перечня предметов, по которому проводится ЦТ.

«Других экзаменов 11-классники сдавать не будут. В 2023 году нагрузка уменьшается», – уверяла начальник управления общего среднего образования министерства образования Ирина Каржова.

Она напомнила, что в 2022 году выпускники сдавали целых 7 экзаменов за короткий промежуток времени: 4 выпускных экзамена, а через некоторое время – еще три (как минимум) теста на ЦТ. В этом году сдадут только три: два ЦЭ и один ЦТ.

Чиновница подчеркнула, что основное преимущество такой системы в совмещении выпускной и вступительной кампании, а «также одинаковые формы проведения выпускного и вступительного экзамена».

Когда пройдет ЦЭ и чем он отличается от ЦТ

Уже определены основные даты ЦЭ: 14 мая – экзамен по беларусскому (или русскому) языку, 21 мая – экзамен по профильному предмету на выбор. Предусмотрены резервные дни – 23 и 25 мая. Централизованное тестирование (ЦТ) состоится позже.

Механизмы проведения ЦЭ и ЦТ «очень похожи», говорят чиновники. Но есть различия. Регистрация учащихся на ЦЭ и получение пропусков, выдача сертификата будут происходить в школе, где они обучались.

ЦЭ будет проводиться в пунктах тестирования. Минобразования уже определило 144 пункта (вузы, колледжи и т.д.), до которых учеников будут довозить также централизованно.

Таким образом, при поступлении абитуриент в 2023 году будет подавать в приемную комиссию вуза три сертификата: два – централизованного экзамена (по языку и один профильный на выбор) и еще один сертификат ЦТ (второй профильный предмет).

Кого возьмут без экзаменов? Что еще найдем в правилах

Обновленные правила поступления в вузы определяют, какие документы должны подать абитуриенты в приемные комиссии, на каких условиях проводятся вступительные испытания, кто имеет права на льготы при зачислении и на каких принципах оно происходит.

Так, в список категорий лиц, имеющих право поступать в вузы без экзаменов, добавили победителей университетских олимпиад (детали прописаны в документе). Также тех, кто получил среднее специальное образование по педагогической специальности (при поступлении на заочную форму). Еще – выпускников «Национального детского технопарка» и «Школы управления (общественно-гуманитарный профиль)» при Академии управления.

Кстати, без экзаменов сейчас можно поступить в беларусский вуз и тем, кто сдал государственные экзамены в России, но только – на платную форму обучения.

• Документ дает право учебным заведениям засчитывать вне конкурса участников заключительного этапа республиканской олимпиады, награжденных похвальным отзывом, но только при поступлении «на наиболее востребованные экономикой специальности».

• При поступлении на заочную форму теперь нужно будет иметь за плечами не менее 10 месяцев трудового стажа.

• Новые правила предусматривают также зачисление выпускников лицеев при университетах в эти вузы без экзаменов.

• Разработчики документа ограничили уровни льгот, предоставляемых победителям олимпиад. Победа на областной олимпиаде дает право на зачисление без экзаменов только в областной вуз, а победа на республиканской – во все учреждения высшего образования.

• Правилами в новой редакции определяются «особый порядок приема» на целевую подготовку: сдача одного экзамена, рекомендация трудового коллектива или педсовета и другие условия. «Особый порядок» определен и для поступающих в Академию управления: рекомендация с места учебы или работы, местного исполнительного и распорядительного органа, профессионально-психологическое собеседование и т.д.

• Подчеркивается, что в перечень обязательных документов, необходимых для поступления, добавляется характеристика со школы или места работы.

В обновленных правилах приема прописана возможность внеконкурсного зачисления воспитанников военно-патриотических клубов в вузы, находящиеся в ведении Министерства обороны, МВД, МЧС, Государственного пограничного комитета и на военные факультеты.

Кстати, на внеконкурсной основе, согласно обновленным правилам, в вузы будут проходить и дети сотрудников силовых ведомств, получивших во время службы инвалидность. Но льгота будет касаться только поступающих в вузы, которые подчиняются Минобороны, МВД, Госпогранкомитету или на военные факультеты.

Вадим Можейко про «фиксацию «силовиков» как отдельной касты

Координатор беларусской экспертной сети «Наше мнение» Вадим Можейко замечает в обновленных правилах приема в вузы «фиксацию» «силовиков» как отдельной касты, требующей гибкого подхода». Это выражается, в частности, в том, что соответствующие «силовые» вузы наделяют правом самим решать, каким образом принимать абитуриентов. А также – в льготах для детей «силовиков».

«Я бы не сказал, что это так трагично и затрагивает всю систему, потому что касается специфических вузов. Но мне кажется, что это весьма характерное явление, отражающее рост внутрисистемного влияния «силовиков», которые могут сейчас эффективно лоббировать свои интересы в достаточно широком смысле.

Это характерный момент, который выходит за пределы чисто абитуриентской кампании, потому что показывает более широкие тренды в беларусском обществе», – говорит Вадим Можейко.

Эксперт также замечает, что в обновленных правилах отдельной категорией упоминаются «граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории зарубежных государств». Они, согласно указу, могут все же участвовать в конкурсе на поступление (наравне с гражданами России, Кыргизстана и т. д.) в государственные и частные вузы.

«Но фактически так выглядит, что этим закладывается фундамент на будущее, чтобы не допустить тех, кого пропаганда называет «беглыми», или их детей на бюджетные места. Фактически это такое закрепление общественного раскола… Чтобы, не дай Бог, дети диаспоры не приезжали в беларусские вузы на бюджетные места, не распространяли свободомыслие и не тратили бюджетные деньги», – считает Вадим Можейко.

«Выпускной экзамен в школе был атавизмом»

Отмена школьных выпускных экзаменов из-за введения ЦЭ (централизованного экзамена) Можейко называет «уместным делом», потому что школьный экзамен в беларусской школе «оставался атавизмом» на фоне ЦТ. Но как это будет работать и будет ли обеспечен должный уровень прозрачности, пока неизвестно, отмечает эксперт. Вопросов остается много.

По его мнению, вопрос не в том, будет ли в этом году выпускникам с новыми правилами легче или труднее, а в том, «будет ли это более справедливо и повысит ли качество образования».

«Что действительно усложняет им жизнь, так то, что все это делается посреди учебного года, как было, кстати, и в прошлом году. Только сейчас у нас нет на свободе господина Ливянта, который сказал бы, что это ужасно, неправильно и всех сбивает с толку, потому что абитуриенты не могут готовиться, потому что до последнего не знают правил игры. Ну так если не может сказать господин Евгений Ливянт, говорю это я», – отметил Вадим Можейко.

Он считает, что, задерживая известного репетитора Евгения Ливянта, «силовики» вряд ли синхронизировали свою работу с законодателями. Но «получилось очень примечательно»: его схватили перед самым принятием новых правил для абитуриентов…

По данным Министерства образования РБ, в 2023 году школы предполагают выпустить во взрослую жизнь около 53 тысяч 11-классников. Сколько из них решат поступать в беларусские университеты, пока неизвестно.

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