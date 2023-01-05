Пригожин шокировал советами на «выпускном» для зэков 10 5.01.2023, 11:06

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Главарь ЧВК «Вагнер» рассказывал небылицы первой партии наемников с истекшим контрактом.

Главарь частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин «засветился» среди группы зэков-наемников, завершивших полугодовой контракт.

Он поздравил наемных убийц украинцев с «честной отработкой» контракта и дал несколько странных советов.

Как сообщает пропагандистское РИА «Новости», Пригожин приехал в первую группу «вагнеровцев», завербованных в колониях, которая завершила полугодовой контракт. Пропагандисты заявляют, что с «вагнеровцев» сняли все судимости.

«Контракт свой с честью отработали, с достоинством, одни из первых... Первые. Отработали так, как мало кто работает. Общество должно относиться к ним с глубоким уважением, а законы они нарушать не должны. Но если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем... Надо понимать, что они являются абсолютно полноценными членами общества», - заявил Пригожин.

«Вагнеровцы» же пообещали, что «вернутся», но не уточнили, в тюрьму, или на войну. Они заявили, что это для них «не работа, а жизнь».

Кроме того, Пригожин рассказал историю о «героическом» зэке, который самоликвидировался под Угледаром. По его версии, наемник подорвал себя гранатой, оказавшись в ловушке.

«Это генетика, то, что у тебя есть в организме. Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального. Идти вперед, не бояться врага, смотреть ему в глаза и не отводить взгляд», - заявил Пригожин, комментируя ликвидацию зека.

Напоследок Пригожин дал своим «выпускникам» несколько «советов».

«Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй», - заявил Пригожин во время общения с зэками.

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