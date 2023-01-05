ВСУ переходят в мощное контрнаступление на новом направлении 1 5.01.2023, 11:15

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Атака будет намного масштабнее, чем на Харьковщине и Херсонщине.

Уже этой зимой Украина собирает войска для следующего большого контрнаступления уже этой зимой на Мелитопольском направлении.

Украина собирает войска для следующего большого контрнаступления уже этой зимой на Мелитопольском направлении.

«Они должны сохранить ту динамику, которую набрали: сначала в сентябре с освобождением Харьковской области, а затем в ноябре с деоккупацией Херсона», — сказал аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

В интервью ресурсу Euronews аналитик подчеркнул, что ВСУ специально не ведут активных боевых действий, чтобы приберечь снаряды для масштабного контрнаступления.

Новое контрнаступление должно также показать Западу, куда уходит их финансирование и военная техника.

Полковник армии США Лиам Коллинз также считает, что наступление необходимо проводить зимой, пока еще будут морозы и не будет слякоти.

«Все помнят о наводнении на первых этапах вторжения России. Очень сложно провести наступление и перемещать войска в этих условиях», - заявил полковник.

ВСУ намного легче бороться с минусовой температурой благодаря хорошей логистике, лидерским качествам и силе духа.

Дикинсон уверен, что новым направлением для контрнаступления Киев выберет Азовское побережье.

«Вероятно, в район Бердянска, возможно, к Мелитополю, изолировать от пополнения российские силы, которые направляются из Крыма», - заявил аналитик.

Атака на Мелитопольщину будет намного масштабнее, чем наступление на Херсон осенью 2022 года. Киев уже не раз предоставлял РФ такие вот неприятные сюрпризы. Другие аналитики прогнозируют контрнаступление на Востоке, так как на Юге Украины оккупанты скопили большое количества военной техники и живой силы.

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