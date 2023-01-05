закрыть
5 января 2023, четверг, 11:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске вынесли приговоры активистам независимых профсоюзов

  • 5.01.2023, 11:21
  • 1,446
В Минске вынесли приговоры активистам независимых профсоюзов

Геннадию Федыничу присудили девять лет.

Судья Минского городского суда Елена Попкова 5 января вынесла чудовищные приговоры представителям независимых профсоюзов.

Лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и члену Совета РЭП Василию Бересневу — по 9 лет, активисту профсоюза РЭП, политологу Вацлаву Орешко — 8 лет в колонии усиленного режима, сообщают правозащитники.

Политзаключенных обвинили в «призывах к мерам ограничительного характера, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ», «разжигании иной социальной вражды», «создании экстремистского формирования либо участии в нем».

Лидеров профсоюзов задержали 19 апреля прошлого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров
Луганску приготовиться
Луганску приготовиться Александр Коваленко
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды Андрэй Саннікаў