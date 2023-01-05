В Минске вынесли приговоры активистам независимых профсоюзов 5.01.2023, 11:21

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Геннадию Федыничу присудили девять лет.

Судья Минского городского суда Елена Попкова 5 января вынесла чудовищные приговоры представителям независимых профсоюзов.

Лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и члену Совета РЭП Василию Бересневу — по 9 лет, активисту профсоюза РЭП, политологу Вацлаву Орешко — 8 лет в колонии усиленного режима, сообщают правозащитники.

Политзаключенных обвинили в «призывах к мерам ограничительного характера, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ», «разжигании иной социальной вражды», «создании экстремистского формирования либо участии в нем».

Лидеров профсоюзов задержали 19 апреля прошлого года.

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