Путин слабеет: в российской «элите» начался раскол 5.01.2023, 11:25

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Кто хочет свергнуть главу Кремля и захватить власть в РФ.

В российской «элите» начинается раскол, который приведет к хаосу. Группы, которые сегодня входят в так называемую российскую элиту, захотят отстранить Владимира Путина от правления и захватить абсолютную власть в РФ.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь в рамках телемарафона.

«Раскол только начинается. То, что происходит, это как раз дальнейший хаос, который будет развиваться внутри, скажем так российских элит, если можно их так назвать. В любом случае элитами здесь можно дефинировать сращивание спецслужб, криминала и олигархата. И вот эти группы такого микса между собой, они пытаются выстроить следующие свои стратегии в условиях, когда путинский режим будет приходить в упадок, или разваливаться стремительно. Это зависит от развития ситуации», — сказал он.

Самусь упомянул частную военную компанию «Вагнера», которая участвует в войне против Украины, и ее владельца Евгения Пригожина. Эксперт отметил, что такие ЧВК – незаконны в России, но в результате того, как влияние Путина будет ослабевать, их руководители постараются захватить власть в РФ.

«Но Пригожин, его группа, мы не знаем на самом деле, кто внутри этой группы. Пригожин лишь публичное лицо, которое демонстрирует, что оно руководит этой армией, которая на самом деле вне закона России, потому что нет такого понятия в правовом поле Российской Федерации, как частная военная компания. Никому это не позволено, кроме Пригожина, а теперь начали появляться такие частные армии и в других олигархически-криминальных группах, назовем их так, и это все ведет к тому, что действительно по мере того, как Путин будет слабеть, а он слабеет, все видят его провалы, попытки улыбаться и демонстрировать, что все хорошо, все идет по плану, но все видят, что уже давно произошла катастрофа и все идет к полному развалу, и поэтому Путин будет приходить в упадок, а вот эти группы будут пытаться захватить все больше власти и мы увидим, кто из них добиться успеха. Возможно, это будет одна группа, возможно несколько, а возможно они будут сносить Путина вместе и уже потом бороться за абсолютную власть», — резюмировал эксперт.

Российские «элиты» все более обеспокоены тем, что игроки, которых они когда-то считали забытыми, например Евгений Пригожин, известный своей компанией наемников «Вагнера» и вербовкой заключенных для войны в Украине, подталкивают Путина еще больше усилить его военные усилия против Украины.

В свою очередь владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин перессорился чуть ли не со всеми «элитами» РФ.

Российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов выразил мнение, что кремлевские «элиты» понимают, что поражение в войне неизбежно. Поэтому они панически ищут варианты, чтобы не допустить бунтов в России. Один из вариантов – так называемая «операция преемник».

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