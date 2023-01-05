Пенсионерка из Гродно насобирала пять килограмм денег 5.01.2023, 11:27

Она копила монеты, которые получала в качестве сдачи.

Откладывать деньги – хорошая идея, считают специалисты. Правда, не у всех получается это делать на постоянной основе. Впрочем, кто-то превращает такой процесс в увлекательный челлендж.

Например, читательница Newgrodno.by решила не тратить, а собирать двухрублевые монеты, которые получала в качестве сдачи. За год с небольшим она скопила около тысячи монет. Подсчитать сумму в рублях не сложно. Но сколько это добро весит?

По нашей просьбе читательница поставила «клад» на весы. Результат солидный – 5 килограмм денег.

На что они пойдут? «Я откладывала без определенной цели, как говорится, на черный день. Пока останавливаться не собираюсь. Буду копить и дальше», — рассказала пенсионерка.

Она признается, что откладывать таким образом деньги для нее привычное дело. Раньше, например, переводила накопления в доллары. Кстати, лучше всего копить, рассказывает она, получается летом и осенью.

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