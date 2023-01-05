«Абсолютная чушь»: США опровергли фейки Кремля об уничтожении HIMARS в Украине 5.01.2023, 11:35

1,118

Это — часть дезинформационной кампании РФ.

В Белом доме заявляют, что не имеют подтверждения сообщений из Москвы о том, что российские военные уничтожили в Украине систему HIMARS, поставленную Америкой. Об этом сообщает The Hill.

Министерство обороны России во вторник, 3 января, в своем отчете заявило, что в результате ракетных и авиационных ударов на востоке Украины уничтожили «две стартовые рампы для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства».

Спикер по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби во время разговора с журналистами сказал в среду: «Я видел заявления россиян о том, что они поразили систему HIMARS, и в ответ на это у нас нет подтверждающей информации».

Кирби добавил, что россияне публиковали подобные отчеты и раньше, предполагая, что это часть дезинформационной кампании Владимира Путина, которая рисует более чем 10-месячное нападение России на Украину как «оборонительную военную операцию».

«Давайте будем абсолютно откровенными. Это война России против Украины. И Путин может утверждать сколько угодно, что это какая-то борьба против Запада, это экзистенциально для его безопасности, это США против России, это НАТО против России — мы все знаем, что это абсолютная чушь», — сказал Кирби.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».