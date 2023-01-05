«Камеру фотофиксации залепило снегом – авто в «письме счастья» не видно» 5.01.2023, 11:37

Белорусским автовладельцам «письма счастья» уже успели придти и в новом году.

Вечная тема, касающаяся выявления нарушений камерами фотофиксации, будоражит умы автовладельцев и в новом году. И в дождь, и в снег, и в туман умные устройства находятся «на работе». А как они работают в таких сложных условиях?

Читатель обратился в редакцию «Автобизнеса» с довольно интересным вопросом:

- Я опытный автовладелец, поездки на машине совершаю практически ежедневно и стараюсь требования ПДД не нарушать. Тем не менее «письмо счастья», как говорят водители, меня нашло. Тот день помню прекрасно, такое трудно не запомнить: метель, снег вперемешку с дождем, так называемый ледяной дождь. Где находятся камеры фотофиксации на выбранном мною маршруте, помню хорошо, и ту камеру, которая меня «щелкнула», тоже видел прекрасно. Она вся снегом залеплена была, из-за чего, как я полагаю, в постановлении о привлечении меня к ответственности машины просто не видно. А я слышал, что изображение транспортного средства в документе должно быть обязательно. Можно ли обжаловать вот это?

Тем более что, как написано в постановлении, разрешенную на участке дороги скорость я превысил всего на 10 км/ч с учетом погрешности измерения.

Адресат установлен

Нужно понимать, что раз уж постановление о наложении административного взыскания своего адресата нашло, значит, нарушитель идентифицирован, а делается это по регистрационному знаку автомобиля.

Как следует из Административного кодекса, в случае фиксации административного правонарушения против безопасности дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами административной ответственности подлежит собственник (владелец) транспортного средства (ст.4.8 КоАП).

При этом, как установлено положениями ч.8 ст.6.4 КоАП, административное взыскание налагается в виде штрафа с применением его нижнего предела, предусмотренного за конкретное нарушение, а если нижний предел штрафа не установлен, то он составляет 0,5 базовой величины. Вот и получил читатель свою «минималку» в виде 16 рублей (0,5 базовой величины на момент нарушения).

Статья 18.12 КоАП. Превышение скорости движения

1. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от десяти до двадцати километров в час – влечет наложение штрафа в размере до одной базовой величины.

Машины не видно

И это факт. Машины в «письме счастья» не видно от слова «совсем», есть некие очертания автомобиля, свет фары, вроде как правой, но назвать все это изображением транспортного средства, как мы считаем, нельзя. А такое изображение в постановлении о наложении административного взыскания должно быть.

ПИКоАП содержит перечень требований, предъявляемых к «письмам счастья». Среди прочего, такое «письмо» должно содержать (дословно) «изображение транспортного средства в момент совершения правонарушения либо изображение транспортного средства, подтверждающее факт нарушения» (п.5 ч.4 ст.10.4 ПИКоАП).

По поводу качества снимков из постановления следует отметить, что все дело в том, что камера фотофиксации делает снимки в разных фильтрах. Она «обучена» фиксировать нарушения в дождь, снег, туман и в других погодных условиях. Производитель такого оборудования проводит соответствующие испытания, прежде чем дать своему детищу «путевку в жизнь».

Снимков делается много, и только два непосредственно попадают на бумагу (постановление). Автоматика выбрала, скажем прямо, не самые лучшие, а лучшие, раз уж «номер» авто распознан и адресат «письма счастья» найден, среди них, без сомнения, есть. Да, есть и люди, которые иногда вручную выбирают снимки для постановления, но в данном случае, видимо, руки не дошли, как говорится. Человеческий фактор также нужно принимать во внимание.

Обжаловать можно?

Обжаловать можно что угодно, вопрос только в том, какой будет результат. Формально отсутствие изображения машины в постановлении может являться основанием для обжалования, ссылаясь на требования п.5 ч.4 ст.10.4 ПИКоАП.

Если лицо не согласно с привлечением его к административной ответственности (применительно к фотофиксации нарушений), оно может подать в ГАИ по месту жительства заявление о своем несогласии в течение месяца со дня получения постановления. В этом случае постановление утрачивает силу в день подачи заявления, а дальше административный процесс будет идти по общим правилам: объяснение нарушителя, истребование других снимков, не попавших в постановление, и прочее. Но даже при этом инспектор ГАИ не обязан доказывать виновность нарушителя (ч.6 ст.10.4 ПИКоАП). Вот так.

Так что еще раз: если камера фотофиксации вас нашла, значит, снег ей точно не помеха и нарушение имело место, нужно данный факт признать. А использовать для своего несогласия формальный повод то еще занятие со вполне предсказуемым финалом.

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