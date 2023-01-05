В Дании раскопан зал, где пировали викинги 5.01.2023, 11:45

1,988

Сооружение использовалось во времена правления Харальда Синезубого.

Археологи из объединенных Музеев Северной Ютландии в ходе охранно-спасательных раскопок на севере Дании обнаружили большой зал викингов времени Харальда Синезубого, сообщили в учреждении.

«Это самая крупная находка такого рода эпохи викингов за более чем десять лет, и мы не видели ничего подобного здесь, в Северной Ютландии», — говорит руководитель раскопок Томас Руне Кнудсен.

Зал был до 40 метров в длину и 8-10 метров в ширину, и имел 10-12 дубовых столбов, которые поддерживали крышу. Это было важное здание, которое, помимо повседневных функций, вероятно, также служило местом политических собраний и пиров викингов. По своей конструкции длинный зал напоминает помещения, найденные в кольцевых замках Харальда Синезубого, например, Фиркат в Хобро и Аггерсборг в Аггерсунде. Зал можно примерно датировать поздней эпохой викингов, то есть второй половиной X века-первой половиной XI века. Возможно, он принадлежал семье викинга Рунулва ден Родснильде.

«У нас была возможность раскопать только часть зала, но, вероятно, на востоке спрятано несколько домов. Зал такого рода редко стоит один», — говорит Томас Руне Кнудсен.

Поэтому здесь вполне могло быть одно из дворянских поместий той эпохи. Недалеко был найден полутораметровый рунический камень. Он стоит недалеко от раскопок и несет текст: «Хове, Торкильд, Торбьёрн установили камень своего отца Рунулва ден Роднильде». Камень датируется 970-1020 годами.

По плану раскопки возобновятся после Нового года, когда позволит погода. Ожидается, что результаты будут опубликованы в конце 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».