В Украине ликвидировали необычного «мобика» из Дагестана
- 5.01.2023, 11:45
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Друзья дали ему странное прозвище.
Украинские воины продолжают «минусовать» российских оккупантов. На этот раз ВСУ ликвидировали «капитального красаву» из Дагестана Ибрагима Османова.
Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе со ссылкой на дагестанские источники, 39-летний Османов нашел свою смерть в Запорожской области.
Расследователю удалось найти аккаунт Османова в соцсети.
Друзья величали его «капитальным красавой».
Комахидзе отмечает, что, по официальным данным, этот «мобик» стал 318 в списке ликвидированных в Украине дагестанцев.