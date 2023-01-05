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В Украине ликвидировали необычного «мобика» из Дагестана

  • 5.01.2023, 11:45
  • 10,312
В Украине ликвидировали необычного «мобика» из Дагестана

Друзья дали ему странное прозвище.

Украинские воины продолжают «минусовать» российских оккупантов. На этот раз ВСУ ликвидировали «капитального красаву» из Дагестана Ибрагима Османова.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе со ссылкой на дагестанские источники, 39-летний Османов нашел свою смерть в Запорожской области.

Расследователю удалось найти аккаунт Османова в соцсети.

Друзья величали его «капитальным красавой».

Комахидзе отмечает, что, по официальным данным, этот «мобик» стал 318 в списке ликвидированных в Украине дагестанцев.

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