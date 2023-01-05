В Украине ликвидировали необычного «мобика» из Дагестана 5.01.2023, 11:45

10,312

Друзья дали ему странное прозвище.

Украинские воины продолжают «минусовать» российских оккупантов. На этот раз ВСУ ликвидировали «капитального красаву» из Дагестана Ибрагима Османова.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе со ссылкой на дагестанские источники, 39-летний Османов нашел свою смерть в Запорожской области.

Расследователю удалось найти аккаунт Османова в соцсети.

Друзья величали его «капитальным красавой».

Комахидзе отмечает, что, по официальным данным, этот «мобик» стал 318 в списке ликвидированных в Украине дагестанцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».