В Минске начали судить нобелевского лауреата Алеся Беляцкого

В Минске начали судить нобелевского лауреата Алеся Беляцкого7
- 5.01.2023, 11:49
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Вместе с ним судят правозащитников Стефановича и Лобковича.
Сегодня начался суд над лидерами правозащитного центра «Вясна» — нобелевским лауреатом Алесем Беляцким, Валентином Стефановичем и Владимиром Лобковичем.
Правозащитников обвиняют в «контрабанде организованной группой» (ч. 4 ст. 228 УК) и «финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 2 ст. (Ст. 342 УК).
Трое правозащитников содержатся под стражей с 14 июля 2021 года — им грозит от 7 до 12 лет заключения.
Также в режиме спецпроизводства судят и Дмитрия Соловьева, которому посчастливилось уехать за границу.
Стало известно, что на суде политзаключенные потребовали снять с них наручники и вести процесс по-белорусски.
Суд проходит в открытом режиме. Всех присутствующих записали в отдельный список. На суд пришли представители госпропаганды.