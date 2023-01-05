В Минске начали судить нобелевского лауреата Алеся Беляцкого 7 5.01.2023, 11:49

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Вместе с ним судят правозащитников Стефановича и Лобковича.

Сегодня начался суд над лидерами правозащитного центра «Вясна» — нобелевским лауреатом Алесем Беляцким, Валентином Стефановичем и Владимиром Лобковичем.

Правозащитников обвиняют в «контрабанде организованной группой» (ч. 4 ст. 228 УК) и «финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 2 ст. (Ст. 342 УК).

Трое правозащитников содержатся под стражей с 14 июля 2021 года — им грозит от 7 до 12 лет заключения.

Также в режиме спецпроизводства судят и Дмитрия Соловьева, которому посчастливилось уехать за границу.

Стало известно, что на суде политзаключенные потребовали снять с них наручники и вести процесс по-белорусски.

Суд проходит в открытом режиме. Всех присутствующих записали в отдельный список. На суд пришли представители госпропаганды.

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