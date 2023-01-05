Видеофакт: Буряту-мародеру устроили очную ставку с ограбленными им украинцами 11 5.01.2023, 11:59

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Пленного оккупанта привезли на его «места боевой славы»

Российский военный из Бурятии, грабивший и издевавшийся над жителями уже освобожденной Черниговской области, попал в плен к украинским военным. А те устроили ему встречу с пострадавшими от его «обысков» глаза в глаза.

Об этом сообщает ОК «Север».

«Очная ставка. Бурята, который весной прошлого года издевался над жителями Черниговщины, привезли на «места боевой славы», - говорится в сообщении.

Судя по видео, оккупант успел забыть, как издевался над жителями Черниговской области во время захвата территории региона.

Но «подвиги» российского военного, занимавшегося издевательствами и мародерством, не забыли жители. Как говорит владелец одного из «обысканных» бурятом домов, он даже «в шкафу с трусами искал бандеровцев».

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