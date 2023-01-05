Спрос на аренду квартир в Минске достиг четырехлетнего минимума 2 5.01.2023, 12:01

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Цены тоже идут вниз.

В декабре 2022 года спрос на аренду квартир в Минске продолжил падать и достиг четырехлетнего минимума. Цены тоже постепенно идут вниз. Что еще происходит на рынке аренды квартир в столице — в аналитике Realt.

Количество свободных для заселения квартир в столице продолжает увеличиваться: за весь декабрь в базе фигурировало на 1.5% квартир больше, чем месяцем ранее. Причем рынок пополнился разными типами квартир равномерно: 1- и 3-комнатных квартир стало больше на 2% в обоих случаях, «двушек» — на 1.4%

Традиционно в декабре активность по поиску съемного жилья в Минске снижается. 2022 год не был исключением — по сравнению с ноябрем количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» сократилось на 13%. Текущий уровень спроса на квартиры в аренду является минимальным за последние 4 года.

Цены

За последний месяц 2022 года цены на аренду квартир в столице снизились по всем сегментам и выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 259 (снижение на 1.2%);

* 2-комнатные квартиры — $ 318 (снижение на 0.6%);

* 3-комнатные квартиры — $ 401 (снижение на 0.3%).

Сложившийся уровень цен аренды в декабре на 5−6% ниже, чем в аналогичном месяце 2021 года.

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:

Доходность

За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду снизилась на 0.11 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась и составляет 5%. На данный момент аренда позволяет заработать почти в 1.2 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

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