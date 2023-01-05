«Чувствовать себя в одной связке со свободным народом – это радость» 5.01.2023, 12:13

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Белорусские врачи рассказали, почему остались в Украине после начала войны.

В Украине врачи-белорусы проводят операции даже под вой воздушной тревоги, не выходят из больниц по несколько суток и спасают раненых на передовой. Несколько историй на DW.

«Периодически раздается воздушная тревога, и персонал, и пациенты спускаются в бомбоубежище. Сегодня закончили операцию, вышли - сигнал, пациентку вместо палаты сразу повезли в подвал. Сирены звучат несколько раз в день. Бывает, и во время операции, но ее же не прервешь, поэтому просто продолжаем», - рассказывает врач-гинеколог Станислав Соловей. Он переехал в Одессу в прошлом году из-за политического преследования белорусских властей.

Соловей, как и многие другие медики-белорусы, не собирается уезжать из Украины из-за войны. Пока мужчина работает так же, как и в мирное время, но, при необходимости, готов спасать раненых.

«Мы остаемся в Украине»

Станислав говорит, что в минувшие выходные, 26-27 февраля, в их клинику поступили несколько человек с ранениями, но, к счастью, в Одессе пока ситуация не критическая.

«Слава богу, здесь не Харьков, огромного потока раненых нет. Тем, кто поступал в нашу клинику, помощь оказывали профильные врачи. В случае большого наплыва, если не будет хватать рук, постепенно будут подключаться и другие специалисты, - говорит медик. - Я умею оперировать, но мое умение, к примеру, оперировать ногу в разы уступает умению хирурга. Буду делать какие-то относительно простые операции. Надеюсь, помощь раненым все же оказывать не придется, но, если понадобится, буду».

В Одессе продолжает работать и врач-гематолог из Беларуси Ирина Шарафанович. «Первое, что хочется сказать, - мы сейчас в стране, где живут храбрые, добрые, независимые и свободные люди! Украина держится!!!», - написала медик на своей странице в Facebook. Ирина также отметила, что ей стыдно и больно оттого, что Беларусь стала страной-агрессором.

«Но страна - это далеко не все белорусы. Мы остаемся в Украине. Мы, белорусские медики, чтобы оказывать помощь украинцам, а если придется – раненым. Чувствовать себя в одной связке со свободным народом – это радость, несмотря на то, что кругом война, и взрываются ракеты, идут обстрелы украинских городов. Украина не сдается!!!», - пишет Шарафанович.

Врачи призвали коллег протестовать против войны

Фото из операционной выложил в соцсети анестезиолог-реаниматолог Максим Очеретний. «В Одессе воздушная тревога. Продолжаем работать», - подписал он снимок.

«Хирург сказал: кто хочет, спускайтесь в бомбоубежище. Все остались на месте. ПВО прогнала вражеские самолеты. Ни одной бомбы в тот момент на город не упало, но понятно, мы все были в опасности», - пояснил позже врач польскому телеканалу «Белсат». Максим Очеретний был главврачом 3-й детской больницы Минска, весной 2021 года его уволили, как он говорил, по политическим мотивам, летом медик переехал в Одессу.

В Клинической больнице «Феофания» (Киев) продолжают работать анестезиолог Максим Павловский, переехавший в Украину из Беларуси пять лет назад, и известный трансплантолог Дмитрий Харьков, уволившийся в прошлом году из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии в знак солидарности с витебским врачом Владимиром Мартовым.

1 марта Павловский и Харьков вместе с украинским хирургом-онкологом Олегом Кобзевым записали видеообращение к белорусским и российским коллегам.

Медики рассказали, что из-за загруженности они пять дней не выходили из больницы в Киеве, и призвали врачей в Беларуси и России выходить на антивоенные протесты в своих странах, «бороться за себя и за правду».

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