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На востоке Беларуси реки вышли из берегов

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  • 5.01.2023, 12:34
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На востоке Беларуси реки вышли из берегов
Фото: rezon.by

Уровень воды приблизился к опасным отметкам.

В некоторых районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей отмечаются затопления речными водами, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

«Ледостав с полыньями и закраинами сохраняется на Западной Двине у городского поселка Сураж и агрогородка Улла, Днепре у Жлобина, Березине на участке Березино — Светлогорск, Соже у Славгорода», — говорят в Белгидромете.

Специалисты добавляют, что на озерах и водохранилищах сохраняется лед, но в нем появились пространства с открытой водой, также есть вода на льду. Они предупреждают, что выходить на лед сейчас очень опасно.

Продолжается рост уровней воды на реках бассейнов Двины, Днепра и Сожа — до 91 см, Березины — до 28 см, Вилии и Припяти — до 19 см, Немана и Западного Буга — до 8 см.

На реке Проня (притоке Сожа) возле деревни Летяги уровень воды на 19 см превысил опасную высокую отметку. Здесь вода прибывает по 12 см в сутки. К опасным отметкам приблизился уровень воды на притоках Припяти — реках Случь возле агрогородка Ленин и Уборть возле деревни Краснобережье.

Предполагается, что в ближайшие сутки вода продолжит прибывать.

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