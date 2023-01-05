Люди-зомби: военный эксперт рассказал, что делают с «вагнеровцами» перед атакой 5 5.01.2023, 12:34

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Бойцы ВСУ часто «срезают» их в нескольких метрах от пулемета.

В ходе боев за Бахмут вагнеровцы проявили себя как люди-зомби, массово гибнущие в бессмысленных лобовых атаках.

В российской армии и особенно в «группе Вагнера», вероятно, практикуется прием наркотиков для подавления страха у солдат. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы подписчиков в своем YouTube-канале.

Он отметил, что Россия является одним из главных в мире транзитеров наркотических веществ и даже стала площадкой «бартерного мена» одних наркотиков на другие.

«Вполне возможно, они дают им какие-то стимуляторы, которые опускают планку болевого порога, планку страха. Потому что действительно есть примеры, говорят наши солдаты из Бахмута, когда последнего наступающего они «срезают» в пяти метрах от пулемета», – говорит Жданов.

Он подчеркнул, что зафиксировано много подобных примеров, когда наступающие россияне не боятся ни плотного пулеметного, ни артиллерийского огня. По его словам, в таких ситуациях российских солдат можно остановить, только убив или покалечив.

«Я не утверждаю, но, вполне возможно, это могут быть наркотические средства. А может это какие-то стимуляторы, которые снимают ограничения страха, физической боли», - заявил эксперт.

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