Луганский «котел»: в окружение попадают десятки тысяч оккупантов 2 Дмитрий Снегирев, «Главред»

5.01.2023, 12:43

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Дмитрий Снегирев

Среди них — 15 тысяч «элитных штыков».

В 2022 году Украина условно прошла три фазы войны: от пассивной обороны в феврале-марте до активной обороны с апреля и начала контрнаступления в июле. Каковы перспективы продолжения боевых действий в 2023 году? И где можно ждать нового прорыва? ВСУ постепенно перехватывают оперативно-статегическую инициативу на Востоке – в Луганской и Донецкой областях.

Тяжелые бои, потери и сверхусилия сказались и принесли результат – нам удалось деоккупировать 40% захваченной территории и освободить от врага более 2000 населенных пунктов. Сейчас есть позитив в продвижении в Луганской области и «нависание» с последующей возможностью деоккупации Запорожской области. И это тоже признается российской стороной.

Также считаю положительным моментом и то, что половина Донецкой области до сих пор находится под контролем ВСУ, а попытки России переломить ситуацию завершились военным и политическим поражением.

ВСУ перехватывают инициативу на востоке: на самом сложном Бахмутском отрезке линию боев стабилизирована, а в районе Сватово и Кременной на Луганщине россияне оказались в трудной для себя ситуации.

По словам Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своих солдат пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление.

Сейчас ситуация в районе Бахмута стабилизирована. Более того, врага удалось выжать из городской застройки. Город и пути сообщения с ним полностью контролируются ВСУ, и предпосылок для оперативного окружения или вывода украинского военного контингента из него нет абсолютно.

В то же время ситуация в Авдеевке - сложная, но контролируемая.

Это укрепрайон, который строился с 2014 года. То есть Донецкое направление мы контролируем полностью, и у россиян есть иногда только продвижение на тактическом уровне от нескольких сот метров до трех километров. Итак, дальнейшее продвижение оккупантов будет очень проблематичным.

В Луганской области стоит отметить положительные сдвиги в районе Кременной и Сватово.

Там создаются предпосылки для наступательного развития событий и отрезания российского группировки от путей снабжения ресурсов для 50-тысячной группировки, с которого наиболее боеспособного насчитывается до 15 тысяч «штыков». Вместе с тем на Сватовском направлении ситуация для врага, мягко говоря, неприятная.

Именно с этим связана передислокация в район Сватово – Кременная на Луганщине 76-й ДШД из-под Пскова, которая у россиян считается наиболее боеспособной и технически оснащенной. Однако вряд ли очередная попытка переломить ситуацию в свою сторону получится удачной для оккупантов.

В отличие от врага, который, на наше счастье, действует по лекалам Советской армии, ВСУ воюют по-современному, мобильно, нанося точные точечные удары, прежде всего по путям снабжения противника. Обескровливая его таким образом и заставляя отходить.

Напомню, рыцари из 28-й бригады ВСУ обнаружили и уничтожили на Бахмутском направлении (Донетчина) скрытый огневой опорный пункт россиян: объект высадили в воздух.

Дмитрий Снегирев, «Главред»

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