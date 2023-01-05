Белый дом назвал главного «виновника» массовой гибели российских «мобиков» в Макеевке 1 5.01.2023, 12:51

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Оккупанты в ПТУ были законной целью для украинских военных.

В Белом доме, комментируя удар по расположению ВС РФ в Макеевке, заявили, что США не собираются «заламывать руки» в связи с массовыми потерями в российской армии.

Об этом сказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает «Голос Америки».

По его словам, в массовой гибели своих военнослужащих виновата только сама Россия.

«Это война. Они (украинцы — ред.) подверглись вторжению, и они наносят ответные удары и защищаются. Российские солдаты на этой территории являются законными целями для украинских военных действий, и точка», — подчеркнул Кирби.

Кирби не стал приводить американской оценки российских потерь в результате удара.

Как сообщал сайт Charter97.org, в новогоднюю ночь был нанесен удар по зданию ПТУ с российскими военными в Макеевке, погибли сотни мобилизованных.

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