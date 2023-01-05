Украинский спецназ ликвидировал разведгруппу россиян вблизи Бахмута 5.01.2023, 13:06

Боевое столкновение попало на видео.

Бойцы спецназначения ликвидировали разведгруппу российских оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор. НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован результат боевого столкновения, опубликован в соцсети.

«Как выглядит разведывательная группа россиян после встречи с ССО Украины? Правильный ответ - никак. На видео - результат уничтожения вражеских разведчиков под Бахмутом одной из боевых групп Сил специальных операций», - пишет в комментарии автор публикации.

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