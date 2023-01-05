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Украинский спецназ ликвидировал разведгруппу россиян вблизи Бахмута

  • 5.01.2023, 13:06
Украинский спецназ ликвидировал разведгруппу россиян вблизи Бахмута

Боевое столкновение попало на видео.

Бойцы спецназначения ликвидировали разведгруппу российских оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор. НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован результат боевого столкновения, опубликован в соцсети.

«Как выглядит разведывательная группа россиян после встречи с ССО Украины? Правильный ответ - никак. На видео - результат уничтожения вражеских разведчиков под Бахмутом одной из боевых групп Сил специальных операций», - пишет в комментарии автор публикации.

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