Украинский спецназ ликвидировал разведгруппу россиян вблизи Бахмута
- 5.01.2023, 13:06
Боевое столкновение попало на видео.
Бойцы спецназначения ликвидировали разведгруппу российских оккупантов вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор. НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован результат боевого столкновения, опубликован в соцсети.
«Как выглядит разведывательная группа россиян после встречи с ССО Украины? Правильный ответ - никак. На видео - результат уничтожения вражеских разведчиков под Бахмутом одной из боевых групп Сил специальных операций», - пишет в комментарии автор публикации.