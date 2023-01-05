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Ученые нашли древнюю птицу с головой динозавра

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  • 5.01.2023, 13:05
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Ученые нашли древнюю птицу с головой динозавра

Открытие проясняет один их наиболее загадочных моментов в теории эволюции.

Команда палеонтологов из Китайской академии наук во главе с Чжоу Чжунхэ сделала открытие, которое поможет понять, как именно ископаемые ящеры превратились в птиц, пишет nv.ua.

Процесс эволюции от динозавра к птице включает в себя несколько важных изменений в форме, функциях и окружающей среде, которые в конечном итоге привели к формированию тела, типичного для современных птиц.

При этом природа и процесс этих изменений все еще остаются открытыми для обсуждения.

Недавно найденная в Китае окаменелость птицы, названной Cratonavis zhui, может дать важную информацию об эволюции этих животных.

Палеонтологи сумели реконструировать форму черепа птицы и обнаружили, что она почти такая же, как у динозавров вроде Tyrannosaurus rex, и совсем не похожа на птичью.

Также представляет интерес тот факт, что окаменелость Cratonavis имеет удивительно длинную лопатку и первую плюсневую кость (кость стопы) — особенности, которые редко встречаются в окаменелостях других динозавров-предков птиц и полностью отсутствуют у современных птиц.

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