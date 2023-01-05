В Беларуси объявили штормовое предупреждение 5.01.2023, 13:18

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МЧС предупредило о возможных последствиях непогоды.

В Беларуси на 5 января объявлено штормовое предупреждение. В сообщении Белгидромета говорится, что сегодня в стране ожидаются сложные погодные условия: продолжительные осадки (снег, мокрый снег, по северо-западной части – с дождем), в отдельных районах – налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица, местами – порывистый ветер.

Температура сегодня днем – от -3 до +3, по юго-западной части – до 8 тепла.

Завтра в Беларуси ожидается резкое похолодание, местами будет даже минус 25. Кроме того, в пятницу на большей части территории страны и в Минске на дорогах ожидается гололедица.

Холодно будет и в выходные: в субботу, 7 января, ночью будет от -3°С по юго-западу до -20°С по северо-востоку страны, местами по Минской, Могилевской и Витебской областям столбик термометра опустится до −21… −25°С. Днем на православное Рождество температура будет максимум −8… −13°С, по северо-востоку до -16°С, в юго-западных районах 0… -7°С.

В воскресенье, 8 января, ночью от -2°С по юго-западу до -20°С по северо-востоку, местами по Могилевской и Витебской областям до -23°С; максимальная температура составит −5… −12°С, по северо-востоку местами до -14°С, по юго-западу −4… +2°С.

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило о возможных последствиях непогоды: повреждении линий связи и электропередачи, ДТП, обрушении плохо закрепленных конструкций, падении деревьев.

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