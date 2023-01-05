Путин теряет над собой контроль 1 5.01.2023, 13:19

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Что происходит в бункере после новостей с фронта.

Психолог Дмитрий Попов заявил, что Путин периодически теряет над собой контроль, когда узнает о неприятных новостях с фронта.

По мнению психолога, бункерный диктатор – это не тот человек, который стал президентом после Ельцина и был собчаковским помощником. Где находится настоящий, неизвестно. Но сегодняшний Путин – это агрессивный и слабоконтролируемый психопат.

«Я могу утверждать, что он слабоконтролируемый, у меня есть информация из совершенно разных источников о том, что периодически Путин теряет над собой контроль», – заявил эксперт в интервью Анастасии Федор на YouTube-канале «Фабрика новин».

Как рассказал Попов, когда-то Путин полностью разбил у себя ванную комнату после того, как ему доложили об одном не очень успешном действии российской армии. Также диктатор показал свою психопатию, когда 23-го февраля унижал Нарышкина, главу Службы внешней разведки РФ перед трибуной.

«Я удивился, почему Нарышкин не обмочился со страху. В общем, Путин полностью загнал человека в угол», – отметил психолог.

Однако Дмитрий Попов подчеркнул, что психопатом является именно бункерный диктатор, а все остальные «Путины» этому диагнозу не соответствуют.

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