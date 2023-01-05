Политзаключенная Татьяна Зверко вышла на свободу 5.01.2023, 13:29

Татьяна Зверко

Жительница Лиды отбыла срок в Гомельской колонии за «оскорбление» Лукашенко.

Татьяна Зверко — жительница Лиды, мать в декрете. Ее приговорили на 1 год и 6 месяцев колонии по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 369 (оскорбление представителя власти) и ст. 368 (оскорбление Лукашенко), сообщает «Весна».

Ранее Татьяна работала в Лидском райисполкоме старшим инспектором в отделе документационного обеспечения. Известно, что представитель власти, которого «оскорбила» Татьяна в связи с событиями августа 2020 года, — это заместитель начальника Лидского РОВД Денис Жинко, с которым она была лично знакома.

Татьяну взяли под стражу в зале суда. На момент задержания ее младшему сыну был 1 год и 8 месяцев.

Вчера Татьяна вышла на свободу из Гомельской женской колонии по истечении срока, сообщают правозащитники.

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