Какие подержанные машины можно купить в Беларуси за $1500 1 5.01.2023, 13:36

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Модели с наиболее высоким рейтингом.

Допустим, у вас в кармане всего $1500, а машина нужна как воздух: хотя бы потому, что вы интроверт и устали делить салон троллейбуса с другими пассажирами. Что ж, пришло время обзавестись собственным авто и наслаждаться поездками в гордом одиночестве под любимую музыку. Прочь мысли о лизинге и многолетних выплатах — журналисты Onliner отправились на изучение того самого дна рынка, на которое многие «нырять» бояться. А зря: там есть легендарные автомобили, которые, кажется, и современные «Поло» с «Логанами» переживут (по крайней мере, те, что использовались в такси, точно долго не протянут). Журналисты остановились на моделях с наиболее высоким рейтингом и отсортировали варианты, которые точно можно найти на вторичке даже с таким ограниченным бюджетом.

Nissan Primera: «Надежный и ремонтопригодный»

Решительно отбросив «Жигули», «Запорожцы» и остальной советский автопром (ничего не имеем против этих автомобилей, но по комфорту они не дотягивают даже до дешевых иномарок), устремляем наши взоры в сторону 25-летних «японцев». Все-таки они славятся живучими моторами, а значит, меньше шансов получить в придачу к машине необходимость в дорогостоящем ремонте. Осталось только найти что-то с намеком на наличие кузова.

В общем, останавливаемся на 25-летнем Nissan Primera — эту модель довольно часто можно встретить в сегменте до $1500. Вот что пишет о машине (2,0, дизель) человек, отъездивший на ней шесть лет:

«За время эксплуатации расходы были связаны в основном с подвеской: дважды менял верхние рычаги (60—70 рублей за штуку), трижды — стойки стабилизации (по 30 рублей). Пришлось потратиться на подушки двигателя, потому что ближе к пробегу в 330 тысяч километров при повороте руля начались сильные вибрации. Считаю, что расходы по ходовой части вполне приемлемы для среднестатистической семьи, но при условии, что замена будет производиться не в самый последний момент. Столкнулся с проблемой по температуре двигателя на пробеге в 350 тысяч километров — решилось все промывкой радиатора и всей охлаждающей системы. Также был заменен расширительный бачок: по каким-то непонятным причинам там появилась трещина.

Главной проблемой считаю кузов. Если где-то вовремя не устранил коррозию — распространяется она очень быстро. За время эксплуатации менял и красил передние крылья, пороги и задние арки. Выполнялись планово-опередительные работы по днищу машины: переварка элементов и покрытие антикором».

Из плюсов модели автолюбитель отмечает небольшой расход топлива — 6 литров на 100 километров по трассе или 9—10 литров в городе.

Владелец такой же машины (но на год старше и с бензиновым 2-литровым двигателем) почти по всем пунктам с предыдущим оратором соглашается:

«Расход сносный: около 6 литров по трассе и 8—12 в городе. Едет очень бодро — 143 лошадиные силы все же.

А вот с комфортом у машины так себе, и это с учетом того, что „жирные“ версии с двухлитровым мотором еще сносные по шумоизоляции. Сам салон неплох, и места в нем достаточно: торпедо „мягкое“ не скрипит и не гремит, сиденья удобные. Подвеска жестковата, да еще балка сзади добавляет „комфорта“. Багажник большой с нормальным проемом».

Ford Mondeo: «Автомобиль — легенда»

Еще один «автомобиль по стоимости телефона», который довольно часто встречается на вторичке, — Ford Mondeo. Мы нашли отзыв о модели 1999 года выпуска с дизельным 1,8-литровым мотором. Его автор не скупится на похвалу для любимого автомобиля: слово «легенда» в тексте встречается как минимум несколько раз.

«Срок владения авто — без малого 13 лет. Да, почти столько же лет моему сыну. Многие задаются вопросом: „Как можно столько ездить на этом авто?“ Ответ прост: нельзя продать железного друга, который ни разу вас не подвел.

Автомеханики недолюбливали этот дизельный мотор, но, мне кажется, они сами не знают причины. Да, возможно, мне повезло: в 1999-м произошел рестайлинг ходовой части и были устранены все недоработки прошлых лет. Касательно эксплуатации все оказалось просто. Передняя подвеска — Макферсон, сзади — многорычажка. Я лишь один раз менял стойки и втулки стабилизатора. Что касается двигателя, то я лазил только в „голову“: купил и поставил новую прокладку. При этом состояние поршневой и коленвала удивило не только меня, но и мастера».

Купить «живое» авто по цене месячного взноса по лизингу — это большая удача, однако не все готовы заниматься обслуживанием и регулярно обивать пороги гаражников. Еще один недостаток старых автомобилей — морально устаревшие салоны, хотя и в них многие находят особый шарм. Но автор отзыва явно не готов расставаться с железным другом в угоду современным трендам и сенсорным экранам на панели.

«Друзья не раз предлагали выкупить у меня автомобиль и посмотреть, как он будет гореть. Но нет уж: это автомобиль — легенда. Легенда, которая стала для меня машиной времени. Сел в нее — и минус 13 лет. Возможно, я автомобиль и не продам никогда: он останется со мной до тех пор, пока нас не разлучит роковая поломка. Надеюсь, первым сломаюсь не я».

Renault Laguna: «Машина не гонка, машина создана для комфортабельной езды»

Завершаем нашу подборку семейным 26-летним «французом», которого в наших краях тоже очень любят. А был бы это еще и универсал...

«Впервые я сел за руль такого автомобиля лет восемь назад. Комфортабельные сиденья, створка, скрывающая магнитолу, удобные переключатели, подлокотник с местом для хранения мелочей и специальным отсеком для пластиковых карт и монет — я сразу понял, насколько удобным может быть французский автомобиль, — делится первыми впечатлениями от авто его владелец. — Купил я его в 2015-м, и за все время владения в ней сломалось: катушка зажигания (купил на разборке за 20 рублей и сам поменял), моторчик кондиционера (обошелся в 100 рублей) и стеклоомывателя (20 рублей). Само собой, не считаем расходники, лампочки, глушитель».

«Машину создавали в 90-х и сделали так, чтобы автовладелец сам мог производить ремонт: все настолько удобно и понятно, что нет практически никакой необходимости ездить на СТО. Стоит простой 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,8 л. Машина не гонка, машина создана для комфортабельной езды. На длинных дистанциях ни водитель, ни пассажир не ощущают никакого дискомфорта. Плавный разгон (можно и притопить, но зачем?), уверенность в поворотах, ABS — этого достаточно для удобства в дороге».

К сожалению, фотографиями салона нас с вами автор отзыва обделил. Зато есть описание опций, которых, возможно, вы не найдете в других автомобилях этого ценового сегмента: «Есть автоматический кондиционер с установкой нужной температуры, обогрев зеркал, задний стеклоочиститель, противотуманки, центральный замок с кнопкой на ключе, полноценный подлокотник, шторка на заднем стекле. Минус — машина устаревает. По внешнему виду проигрывает современным, а по мелочам начинает сыпаться».

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