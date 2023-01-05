Снимки из космоса: Россия не оправилась от взрывов на Крымском мосту 3 5.01.2023, 13:42

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Спутниковые фото показали состояние моста через три месяца после атаки.

За три месяца оккупанты так и не смогли полностью отремонтировать Крымский мост, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Накануне в Сети появились спутниковые фото Крымского моста, сделанные 3 января 2023 года.

Они свидетельствуют о том, что ремонтные работы еще не закончены, хотя в Кремле утверждали обратное.

Спутниковый снимок на своей странице в Twitter выложил аналитик из OSINT Брэди Эфрик.

В посте он написал, что вот уже третий месяц продолжаются работы по устранению повреждений, нанесенных мосту еще в начале октября 2022 года.

8 октября 2022 года на железнодорожном полотне и автомобильной трассе Крымского моста произошло несколько взрывов. В результате было обрушено два автомобильных полотна и загорелись вагоны с топливом. В Кремле заявили, что за спецоперацией по мосту стоят украинские спецслужбы.

В самой РФ обещают полностью восстановить мост к лету 2023 года, однако эксперты в этом сильно сомневаются. В конце декабря Путин за рулем иномарки проехался по Крымскому мосту и пообщался со строительной бригадой.

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