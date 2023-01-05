«Это был самый теплый магазин нашего города» 5 5.01.2023, 13:50

2,758

Как в Беларуси преследуют магазины национальной символики.

Брестский магазин «Князь Вітаўт» прекратил работу в марте 2021. В октябре 2022 барановичский магазин «Росквіт» оказался затянутым черной пленкой, пишет «Брестская газета».

Владелец барановичского магазина национальной символики «Росквіт» Юрий Казакевич уехал из Беларуси. Предпринимателя задерживали 14 октября, в его доме и магазине прошли обыски. Сообщалось об уголовном деле в отношении него, но информация не подтвердилась. 17 октября Казакевича за распространение «экстремистских материалов» на трое суток и освободили в зале суда.

2 января стало известно, что предприниматель покинул Беларусь. По его словам, начались проверки ДФР, отдела оперативно-сыскной работы налоговой инспекции, угрозы заведения уголовных дел. Казакевич считает, что его преследование связано не только с протестами. Он рассказал о стабильном ощущении, что давление связано с работой магазина.

«Когда я вышел после очередного задержания за распространение «экстремистских материалов», магазин был уже закрыт. Мне дали 10 дней на вывоз товаров. Параллельно милиционеры заставляли меня удалить все фото- и видеоматериалы про магазин из интернета, страницы в соцсетях», – рассказал Казакевич.

После этого его пригласили в налоговую, где завели дело за якобы незаконную предпринимательскую деятельность. Одним из оснований стало то, что «Росквіт» продолжал работать те несколько дней, пока владелец находился за решеткой. В ноябре сайт и аккаунт магазина «Росквіт» в инстаграм были признаны экстремистскими.

По словам Казакевича, он принял решение о «срочной эвакуации».

«Гэта быў самы выдатны і цёплы магазін нашага горада. Дзякуй Вам за часцінку душы і святла, якую вы нам падарылі. Спадзяёмся, што вы ўсё ж вернецеся да нас», — такой комментарий по поводу закрытия магазина появился на его странице в инстаграм.

Как расправлялись с магазинами национальной символики

Брестский магазин «Князь Вітаўт» лишили помещения еще в августе 2020 года — не продлили договор аренды. До этого у магазина были проблемы из-за продажи бчб-флагов и другой символики: помещение опечатывали, конфисковывали товар, налоговая проводила проверку, в итоге административное дело на магазин передали в экономический суд.

В марте 2021 года представителей магазина вызывали в РОВД из-за продажи незарегистрированной символики. Причем на тот момент, как сказано на странице «Князя Вітаўта» в фэйсбуке, магазин уже ничего не продавал. После этого страница перестала обновляться.

Гродненский магазин сувениров и одежды в национальном стиле «Адметнасць» был фактически разгромлен после событий 2020 года. Владельцы Ольга и Сергей Веремеенко живут в Белостоке, куда смогли вывезти свой бизнес.

«Адметнасць» остановила свою работу в Беларуси после обысков и конфискации товаров. Ольгу Веремеенко судили за «пикетирование». Теперь семейный бизнес доставляет свои товары почтой по всему миру.

В августе 2022 года стало известно, что в отношении создателя магазина национальной символики Symbal.by Павла Белоуса заведено уголовное дело о государственной измене. Также его обвиняют в нарушении общественного порядка и создании экстремистского формирования.

Магазин Symbal.by был одним из символов протеста и солидарности белорусов летом и осенью 2020. В магазине продавались футболки с надписью «ПСИХОЗ%», из-за которых начались многочисленные проверки Symbal.by. В результате магазин был вынужден объявить о приостановке работы, а покупатели, пришедшие поддержать Symbal.by в последние дни работы, были жестоко разогнаны силовиками. Какое-то время Symbal.by работал онлайн. 30 января 2021 года в офис магазина пришла милиция. Забрали все оборудование, документы и продукцию. Задержали четверых сотрудников, их приговорили к 15-20 суткам административного ареста. После этого Symbal.by окончательно прекратил работу в Беларуси.

Павел Белоус был задержан 15 ноября 2021 года. Его трижды судили по административным статьям, а после предъявили обвинения по уголовному делу за участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Затем последовали обвинения в создании экстремистского формирования и в измене государству. Власти признали «экстремистскими» социальные сети Symbal.by.

Летом 2022 года Symbal.by возобновил работу в Батуми. Магазин работает только в интернете с доставкой по Грузии, но организаторы обещают расширить географию.

В сентябре 2022 объявил об остановке работы минский магазин «Мой модны кут».

Офлайн-магазин закрылся еще в 2021 году после того, как задержали его владельцев, супругов Алену и Валерия Есипенко. По словам пары, у них изъяли больше половины продукции – все товары с изображением «Погони» и флаги. С тех пор магазин работал только онлайн.

Также после частых визитов государственных органов вынуждены были закрыться или столкнулись с серьезными сложностями в дальнейшей работе магазины Honar, Vokladki, БЧБ.бел, «Цудоўная крама», «Хамелеон», LSTR Adzieńnie и др.

Неоднократные факты задержаний за белорусский язык

Глава Белорусской рады культуры Сергей Будкин в интервью DW напомнил, что преследование в Беларуси за белорусский язык не прекращается. Журналист и краевед Игорь Хмара находится за решеткой со 2 августа. Его задержали после экскурсии по Минску. Сокамерник Хмары, находившийся вместе с ним в изоляторе, рассказал правозащитникам, что Игоря задержали за то, что он говорил на улице по-белорусски.

По словам правозащитников, это не единичный случай, когда людей задерживали за то, что они говорили на улице по-белорусски.

«Наблюдаю, как удивляет людей, что за белорусский язык задерживают, а режим делает это последовательно с середины 1990-х годов. Очевидно преследование за белорусский язык, я лично с этим сталкивался: факта использования беларуского языка было достаточно, чтобы, как минимум, привлечь внимание милиции или ОМОНа для проверки документов. Есть общеизвестные и неоднократные факты задержаний за белорусский язык», — прокомментировал Сергей Будкин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».