Российские «мобики» массово гибнут, не доехав до фронта в Украине 2 5.01.2023, 13:55

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Сестра оккупанта рассказала о показательном инциденте.

Мобилизованные на войну против Украины россияне продолжают «доблестно погибать» на просторах российских учебных частей, даже не успев доехать до передовой или ПТУ в Макеевке. О таких случаях в телефонном разговоре с военнослужащим страны-агрессора рассказала его сестра.

Соответствующую запись OBOZREVATEL получил от хакерской группировки «Фронтовые разговоры оккупантов». Судя по перехвату, подбор «мобиков» в РФ проходит на самом высоком уровне – на авось. Берут всех – и зэков, и просто психически больных.

А поэтому случаи убийства (и не только) своих «боевых товарищей» среди мобилизованных не единичны.

«Ты когда с мамой разговаривал, она тебе не рассказывала, что у нас привезли мертвого мужика после отправки в Украину? В Иланск (город Иланский, Красноярский край РФ. – Ред.)... Короче, 40-летний или 50-летний мужик, прошедший два раза Афганистан, Чечню, отправили его в Украину. В итоге привезли мертвого!» – сказала женщина брату.

Она назвала «самым смешным» то, что «мобик» до Украины даже не доехал. Мужчину убили свои же во время подготовки.

«Уже много случаев! То кого-то повесили, то мужика изнасиловали!» – рассказала сестра оккупанта.

Ее собеседник реагировал на эти истории, используя маты. А жительница РФ отметила: из-за мобилизации в армию России берут всех без разбора.

«И зэков, и все, что можно. В итоге там такой сейчас балаган! Люди дохнут как мухи, не доезжая даже до Украины», – заявила россиянка.

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