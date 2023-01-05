В Минске задержали православного священника, который молился за защитников Украины 5 5.01.2023, 14:07

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На священника донесла лукашистка из Гродно.

Провластные телеграм-каналы написали о задержании в Минске православного священника Дионисия Коростелева — на него донесли из-за молебна за воинов и защитников Украины. Лукашисты также заявили, что он участвовал в протестах.

Дионисий Коростелев — клирик православного храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Минске. Его отец, протоиерей Игорь Коростелев, является настоятелем этого храма.

В «покаянном» видео священник объяснил, что 1 января получил записку о молебне «за воинов и защитников Украины» и отслужил его.

По версии лукашистов, Коростелев «проповедовал вражескую агрессивную риторику, пытаясь разжигать ненависть». Они также заявили, что он привлекался за участие в протестах и имеет «националистические татуировки» (герб «Погоня», который является историко-культурной ценностью и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. — ред.).

Среди «претензий» лукашистов названо также то, что Коростелев «распространяет БЧБ-символику и соответствующие идеи».

На священника донесла провластная «активистка» из Гродно Ольга Бондарева, которая уже давно пытается «зачистить» культурное пространство Беларуси, например, отменить новогодний спектакль и вечеринку в честь Хэллоуина.

Напомним, осенью 2021 года силовики уже обращали внимание на Коростелева: они пришли к нему с обыском, однако на каком основании — неизвестно.

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