Кассовый сбой в Беларуси: что известно про фирму, оборудование которой парализовало работу торговых сетей 2 5.01.2023, 14:15

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Это не первая поломка аппаратов, обслуживаемых компанией.

В белорусских магазинах и на заправках несколько дней не могут восстановить полноценную работу кассовых аппаратов, пишет «Зеркало». Что известно о компании, с которой связан массовый сбой.

2 января в крупных торговых сетях и на автозаправках произошел сбой кассового оборудования, из-за чего люди не могли оплатить покупки. По этой причине некоторые магазины пришлось закрыть. Восстановить работу кассовых аппаратов и платежных терминалов не удавалось в течение нескольких дней. В компании «Туссон», которая поставляет и обслуживает засбоившее оборудование, поясняли, что сбой случился «из-за ошибки программного обеспечения. Для его устранения инженеры „перепрошивают“ ПО, что занимает много времени из-за большого количества затронутых сбоем касс».

По белорусским меркам «Туссон» — довольно старая и опытная компания, основанная в 1992 году Яковом Трембовольским и двумя его партнерами. Она представляет собой холдинг с филиалами во всех областях. Наиболее известна фирма по двум направлениям: разработка, монтаж и обслуживание банковского и кассового оборудования, а также поставки и обслуживание полиграфического оборудования. У компании есть парк автомобилей, отдел логистики, юридическая и таможенная службы. Работает она не только с розничными магазинами и сетями, но также с банками, магазинами-складами, аптеками, общепитом.

Многие кассовые аппараты в магазинах, а также банкоматы, инфокиоски и платежные терминалы в разных городах установлены и обслуживаются в плане программного обеспечения именно этой структурой. С ее участием в последние годы в Беларуси появляются кассы самообслуживания.

Раньше в группу компаний входила также «Туссон Вояж», но в 2014 году холдинг вышел из турбизнеса.

По данным Единого госрегистра, основной вид деятельности компании — ремонт компьютеров и периферийного оборудования. У нее есть лицензии на работу в области автотранспорта и на охранную деятельность. Всего в группе компаний работают около 350 сотрудников, говорится на сайте компании.

Владеют компанией три белорусских бизнесмена: Яков Трембовольский, Александр Любецкий и Леонид Барац (не российский актер, а его однофамилец). С 1996 года до октября 2022-го Трембовольский был также гендиректором компании, потом эту позицию занял Петр Василенко.

Из троих совладельцев компании чаще всего на публике появлялся Яков Трембовольский, кандидат филологических наук и специалист по палеолингвистике. Он пришел в IT-сферу в начале 1990-х, когда это еще не было мейнстримом. Своевременность развития оборудования для торговли и услуг по его обслуживанию позволили компании занять серьезное место на рынке.

Среди клиентов «Туссона» много крупных торговых сетей и представителей общепита. Это «Евроопт», «Белоруснефть», «Газпром нефть», «Белпочта», «Мила», «Остров чистоты», «Гиппо», Mark Formelle, Conte, «Евросеть», «Бургер Кинг», KFC, «Суши весла».

Но поломка произошла не во всех торговых объектах, она коснулась конкретных трех типов оборудования: TFP-115, TFP-116, TFP-118.

Это не первый сбой аппаратов, которые обслуживает компания. В сентябре 2018 года произошел сбой работы платежных терминалов, в связи с которым белорусы не могли оплачивать покупки банковскими карточками. Тогда проблему удалось решить в течение дня.

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