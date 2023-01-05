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Украинские снайперы разгромили штурмовой отряд россиян на Бахмутском направлении

  • 5.01.2023, 14:21
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Украинские снайперы разгромили штурмовой отряд россиян на Бахмутском направлении

Оккупантам нанесли серьезные потери.

Вчера 4 января россияне пытались штурмовать позиции ВСУ на Бахмутском направлении, однако понесли серьезные потери от украинских снайперов.

Об этом пишет Telegram-канал ГПСУ.

Снайперы ликвидировали трех оккупантов. Также уточняются данные о потерях врага в результате ударов по ним из минометов.

«Вчера на Бахмутском направлении россияне пытались штурмовать позиции Сил обороны. Однако пограничники не позволили им это сделать. Пули снайперов унесли жизни трех оккупантов, а по другим отработали минометные расчеты наших ребят. Информация по потерям врага уточняется», - пишет пресс-служба ГПСУ.

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