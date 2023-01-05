В Санкт-Петербурге горит производственное помещении компании «Беларусь МТЗ» 3 5.01.2023, 14:26

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Известно о двух погибших.

На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге сильный пожар и столб контрастного дыма на светлом небе — горит более 400 квадратов производственного помещения компании «Беларусь МТЗ», сообщает телеграм-канал «Баста!». Предварительно, в момент возгорания в здании находились люди, известно о двух погибших.

Пожар ликвидируют семь единиц пожарной техники и 32 человека личного состава.

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