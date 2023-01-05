Украинские бойцы высокоточным ударом уничтожили замаскированную технику РФ 5.01.2023, 14:36

Мимикрия под «лесовозы» оккупантам не помогла.

В Сеть выложили фото, как россияне замаскировали военную технику под лесовозы: помогло ли это Судя по некоторым снимкам, украинцы не поверили, что то ехала гражданская техника, и нанесли по ней точный удар.

Российские оккупанты, напавшие на Украину, придумали новый способ маскировки топливозаправщиков и другой военной техники, которая используется для фронта, под «мирные» лесовозы, сообщает Телеграм-канал «Украина 365».

В результате «хитрой многоходовочки» российских агрессоров на военном бензовозе появились фейковые «бревнышки».

Впрочем, на одном снимке четко видно, что у «рационализаторов» не получилось обмануть украинских военных: по «лесовозу» был нанесен высокоточный удар, он сгорел.

«Российская смекалочка. Пока особо не помогает», - прокомментировали фото интернет-пользователи.

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