«Ник и Майк»: Мир активно отрабатывает сценарии «без Лукашенко» 2 5.01.2023, 14:40

6,024

фото: getty images

Не исключен превентивный удар по режиму.

Как сообщил сегодня сайт Charter97.org, ГУР Минобороны Украины заявило о том, что Россия все-таки разместила ядерные носители на территории Беларуси и Крыма.

«Пока не было официальных подтверждения этой информации, однако рассмотрим, в чем тонкости обладания ядерным оружием, которое синепалый идиот рассматривает как эффективный элемент сдерживания», пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— По факту это совершенно не так, а ровно наоборот.

1. Ядерное оружие (вероятнее всего тактического уровня) не будет находится под контролем белорусской хунты. Оно будет находится в руках Кремля и только там будет приниматься решение о применении.

2. Наличие у России всего ядерного потенциала не мешает ВСУ регулярно наносить удары по целям не только на оккупированных территориях, но и в глубине страны-агрессора. Несмотря на десяток красных линий, за которыми угрожали ядерным ударом. Удара не последовало, потому что это не красная, а черная линия для окурка и всей страны. Пока до стадии «все в рай» дошли только на экранах телевизора.

3. Нахождение ядерного оружия на территории Беларуси означает лишь большую угрозу для самой хунты. Это повышенное внимание к военной активности и гораздо меньшее время на принятие решения об ответном ударе, если хунта соскользнет за свою бордовую линию - наземная операция против Украины или массовый обстрел Украины с территории хунты.

Ядерное оружие хоть что-то значит, если ты его контролируешь. Тогда можно существовать какое-то время в режиме КНДР. Если не контролируешь, то торговаться будут с тем, кто контролирует. А там уже давно прочерчена, как мы написали выше, черная линия. В итоге авантюра с ядерным оружием не обезопасит хунту, а создает дополнительные риски.

В случае каких-либо провокаций ответный удар гарантирован, равно как не исключен и превентивный. Это тот случай, когда попытка в очередной раз повысить ставки в игре ведет к более разгромному проигрышу в итоге.

С весны 2021 года главным словом синепалого синегуба было слово «война». В итоге именно он затащил Беларусь в войну против своего соседа. Но в обратную сторону этот прием не работает. Мантры о мире, когда ты по уши в войне, не помогают.

Мир тем временем отрабатывает сценарии «без синепалого».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».