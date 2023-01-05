После визита «налоговой» в белорусских магазинах удивительным образом пропадали деньги 2 5.01.2023, 15:02

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Странные случаи произошли в Минской области перед Новым годом.

Владельцы нескольких магазинов Минской области в декабре стали обращаться в милицию с похожими заявлениями. К ним в гости якобы заходила налоговая, после этого из кассы пропадали деньги, пишет onliner.by.

Выяснилось, что налоговиками представлялись двое мужчин — жители Могилевской области. Они показывали кассирам поддельные удостоверения и говорили, что будут проводить проверку из-за некачественного товара.

Кассиры, естественно, подчинялись: от них требовали финансовый отчет и распечатку контрольной ленты. Пока один из налоговиков ходил с продавцом на склад для сверки товара, второй оставался пересчитывать кассу и забирал выручку. Потом мужчины быстро завершали проверку и исчезали.

Известно, что подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела за кражи. Ущерб мужчинам насчитали в размере 7,5 тыс. рублей, но отмечается, что подобные преступления совершались и в других регионах страны. Возможно, задержанные к ним тоже причастны.

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