Польские пограничники предотвратили массовое вторжение нелегалов через Беларусь 5.01.2023, 15:19

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В общей сложности на линию границы вернули более 50 000 мигрантов.

С августа 2021 года по 26 декабря 2022 года польские пограничники вернули на линию границы 50 668 нелегальных мигрантов. Такую цифру называет wyborcza.pl со ссылкой на Подляшское добровольческое гуманитарное отделение пограничной службы Польши.

Польские журналисты считают, что на самом деле цифра значительно больше, так как в статистику не попадают те мигранты, которых сразу разворачивают для возвращения в Беларусь.

Миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

В результате Польша, а за ней Литва возвели барьер на границе с Беларусью. Аналогичную меру рассматривают власти Латвии.

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