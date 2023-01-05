Александр Хара: Украина поломала все планы Путина 5.01.2023, 15:13

1,536

Точка в войне может быть поставлена уже в этом году.

Какие события могут поставить точку в войне России против Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой.

— Какими были главные события для Украины в прошедшем 2022-ом году?

— Не только для Украины, но и, без преувеличения, для всего мира таким событием стал акт агрессии Российской Федерации против Украины. Безусловно, что война — крупнейший конфликт на территории Европы после победы над нацизмом. Он изменил достаточно много в мире, кардинально повлиял на ситуацию в Европе. Я уже не говорю об Украине.

Тем не менее, украинское общество, Силы обороны, при поддержке западных партнеров, показали высокий результат и нам удалось сохранила свою независимость. Сейчас есть все шансы, что Россия проиграет войну и это в интересах не только Украины и европейцев, но, как не парадоксально, и самих россиян.

Тогда у них появится шанс изменить свою жизнь и стать нормальным государством, а не империей, где человек используется как пушечное мясо и престарелые самодуры готовы жертвовать благосостоянием россиян.

Поэтому самое главное событие прошлого года случилось 24 февраля. Тем не менее, важно говорить о том, что война началась в феврале 2014-го года с незаконной оккупации, а потом аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, после были псевдообразования «ЛНР» и «ДНР», которые являются силами РФ и воюют в ее интересах, а не представляют интересы украинских граждан на их территориях.

24 февраля прошлого года фюрер «русского мира» решил, что нужно начать что-то крупное и закончить с независимостью Украины и других государств, которые были частью СССР. Украина же поломала все эти планы.

— Все задаются вопросом, когда закончится война. Судя по динамике событий, видите ли вы возможность того, что она закончится в наступившем году?

— Сложно прогнозировать. Естественно, как гражданин Украины, я не хотел бы видеть разрушающиеся города, страдания, прежде всего, мирного населения против которого сейчас больше всего воюет РФ ракетами, дронами, артиллерийскими ударами. Они не способны победить украинскую армию и поэтому сосредоточились на уничтожении городов, инфраструктуры и убийстве мирных жителей. Тем не менее, есть много составляющих, которые нам неизвестны.

Их известных - это воля украинцев к свободе и способности наших Сил обороны. Есть воля, умения есть, имеется чем воевать. Менее известные - это поддержка Запада. Он говорит о том, что будет поддерживать столько, сколько потребуется. Пока мы не видим никаких колебаний в этом вопросе, но и их исключать нельзя.

С другой стороны - мы не видим и не знаем реальное положение дел РФ. Понятно, что они решили нас уничтожить как нацию и не собираются от этого отказываться. Поэтому война закончится либо когда они проиграют военном плане, либо когда они будут не способны вести боевые действия, генерировать необходимые силы и средства - бросать в Украину «мясо» и «металл».

У нас разный человеческий и технический потенциал. Украина сейчас более умно использует свои высокотехнологичные средства - HIMARS, дроны, а со стороны России больше «мяса» и советского металлолома.

— Какие события могут поставить точку в этой войне?

— Все закончится, когда рухнет мораль российских военных. Я надеюсь, что это произойдет, когда они проиграют битву под Бахмутом. Если провести параллель с 1917-ым годом, когда во время абсолютно бессмысленной для Российской империи Первой мировой войны сумасшедшее количество людей было оторвано от сельского хозяйства.

Люди понимали, что нет смысла в этой войне, они убивают таких же простых людей непонятно за что, а тем временем хозяйство и экономика разваливаются. Тогда кто-то самовольно бежал, кто-то присоединился к разным революционным движениям. Сейчас может произойти тоже самое. В конце концов россияне поймут, что выиграть они не могут. Их посылают на убой, как сейчас в Макеевке.

В Украине это вызвало большую радость. Чем больше мертвых российских завоевателей, тем больше живых украинских граждан и тем быстрее мы освободим наши территории. Я сам донетчанин, Макеевка — это пригород, на троллейбусе можно было добраться. То есть, для меня это не какое-то абстрактное географическое понятие.

Возвращаясь к вопросу, собственно, нельзя исключать и коллапс российской экономики, и смерть фюрера «русского мира» от естественных или нет причин. Все это может стать факторами, которые смогут поставить точку в этой войны. Будет ли следующая война, зависит, в каком состоянии будет РФ. Если она будет в тех же самых границах, тем же самым плебсом, который ненавидит другие нации, считает, что империи — это хорошо, тянется в 16-ое столетие, то тогда, конечно, следующая война будет через 5-10 лет.

То есть, я хотел бы, чтобы концом войны стал 2023-ий год, хотел бы развала России, свободы для государств, которые находятся рядом с РФ и были частью Советского союза или Варшавского договора. Безусловно, хотел бы свободы для российский народов, которые используют как пушечное мясо, а до этого были русифицированы, репрессированы. Начнем с Мокша, Эрзя и так далее. Они фактически не помнят своего языка и культуры. Я уже не говорю про татар, Казань, Сибирь и так далее. Северный Кавказ, однозначно, это Ичкерия. Не «кадыростан», а настоящие чеченцы, которые в своем время на референдуме провозгласили независимость и в двух брутальных войнах Москва их фактически подчинила.

В этом списке есть и Беларусь, которая формально еще независимая, но, по большому счету, является российским придатком. Катастрофически потеряла свою субъектность и я уже не говорю об уровне жизни, перспективах развития этой территории. Во всем этом виноват сумасшедший диктатор, захвативший власть, как мы видели по результатам пвсевдовыборов 2020-го года.

Я хотел бы видеть, как эти народы и страны живут в безопасности и присоединились к свободной семье народов, а не тоталитарным режимам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».