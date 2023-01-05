«Вторая серия позора»: в Беларуси «разложился» танковый батальон РФ 5 5.01.2023, 15:33

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Командир запойно пьет алкоголь и дважды поджигал штаб.

Российские источники сообщают о серьезных проблемах оккупантов с техникой и танками в Беларуси, при этом командование ВС РФ скрывает реальную ситуацию, передает dialog.ua.

Российский военный Телеграм-канал «Рамзай» пожаловался на ужасающее состояние дел, техники и танков в российском танковом батальоне (2-я мотострелковая дивизия ВС РФ).

Он говорит, что двигатель танка не заводится, пушка не заряжается, а работу систем проверить нельзя. 2-я мотострелковая дивизия проходила подготовку и восстановление боеспособности в Беларуси, где находится сейчас.

Источник говорит, что запчастей нет и это продолжается уже месяц. Он говорит, что неясно, сколько танков батальона вообще будет способно вести боевые действия.

«Сколько танков батальона способно участвовать в боевых действиях, неизвестно. Но в аналогичном состоянии там не один танк и не два! Доходит до идиотизма: есть танки, которые способны ездить, но не могут стрелять и числятся... Я две недели держал этот текст под сукном. Через все имеющиеся каналы зарядил информацию по ситуации. Но спустя две недели ничего не изменилось! С такой подготовкой батальон ждет вторая серия позора?» - бьет тревогу россиянин.

Специалистов нет и никто, кроме одного офицера, не пытается исправить ситуацию, хотя для проверки приехал генерал из Москвы, который ничего сделать не смог, закрыв глаза на бардак.

Он говорит, что есть танки, которые могут ездить, но не могут стрелять, при этом считаются боеспособными на бумаге. Он также опознал командира батальона как майора Расима Х. По всей вероятности, речь идет о Расиме Тагиеве.

Он запойно пьет алкоголь и дважды поджигал штаб батальона, его не уважают ни офицеры, ни солдаты, и он грубит своим подчиненным.

Медпункт батальона только на бумаге, врачей нет, как полностью отсутствуют и медикаменты. В случае ранения никто российский военным помочь не сможет.

Россиянин говорит, как все документы показывают, что подразделение готово к развертыванию, хотя в реальности это ложь. Он отмечает, что это подразделение плохо проявило себя в феврале в Харьковской области.

Однако его нынешнее состояние говорит о том, что участие в боевых действиях будет на еще более низком уровне, чем в начале войны.

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