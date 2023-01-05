BMW представила автомобиль-хамелеон 1 5.01.2023, 15:40

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Его кузов способен менять до 32 цветов.

Компания BMW в рамках выставки электроники CES в Лас-Вегасе представила концепт-кар i Vision Dee. О технических характеристиках новинки компания пока не сообщала: футуристичный седан разработан для демонстрации новейших цифровых технологий BMW. К примеру, он получил проекционный дисплей дополненной реальности, который в 2025 году появится на серийных электрокарах компании. Также на i Vision Dee дебютировала новая система изменения цвета кузова с выбором из 32 возможных оттенков.

Изображение, генерируемое проекционным дисплеем, может занимать всю ширину лобового стекла. Концепт оснащен специальным регулировочным слайдером под названием Mixed Reality: у дисплея имеется пятиступенчатая регулировка количества отображаемой информации. В BMW заявляют, что пользователь сможет выбирать уровень погружения в дополненную реальность от простого дублирования аналоговых приборов до полной виртуальности. Усугублять ощущения в этом случае призваны затемняемые окна.

С помощью некоторых элементов кузова i Vision Dee может общаться со своим владельцем, выражая разного рода эмоции. Приветствовать пассажиров концепт способен также при помощи проекции на боковые стекла. Проекция изображений использована и в салоне — с ее помощью «подсвечиваются» сенсорные точки на поверхностях. Концепт полностью лишен как традиционных приборов, так и разного рода кнопок за исключением панелей на рулевом колесе.

С BMW i Vision Dee дебютирует технология полноцветных «цифровых чернил» для кузова: компания утверждает, что разработала такое первой в мире. Способ изменения цвета кузова автомобиля BMW продемонстрировала еще в прошлом году на кроссовере iX, но тогда при помощи технологии можно было лишь варьировать оттенок в разных градациях от белого к черному. Сейчас она позволяет выбирать один из 32 цветов.

Кузов концепта покрыт специальной пленкой ePaper, которая и способна изменять цвет. При этом можно независимо управлять оттенком любого из 240 сегментов, на которые разделено покрытие.

Пока серийные перспективы понятны только для проекционного дисплея нового поколения: возможность «раскинуть» изображение на всю ширину лобового стекла появится на электрокарах линейки Neue Klasse в 2025 году. Ранее сообщалось, что новая платформа обеспечит запас хода до тысячи километров, сверхбыструю зарядку и возможность применения электромоторов мощностью до 1341 л.с.

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