Украинские ДРГ в России переиграли ГРУ 1 5.01.2023, 15:49

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Россиянам такие масштабы и не снились.

Украинские диверсионно-разведывательные группы работают тайно, поэтому информации о них крайне мало. Но о группе, недавно погибшей, говорить стоит, ведь их мастерство вызывает восхищение.

Об этом «24 Каналу» рассказал военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась. Он сообщил, что многие украинские диверсанты работают на временно оккупированных территориях и даже в России.

В декабре 2022 россияне объявили, что они ликвидировали в Брянской области украинскую диверсионную группу из 4 человек. Позже Генштаб Украины подтвердил эту информацию. Это первый известный факт обнаружения украинских ДРГ на территории России.

Герои украинской ДРГ

Карась подчеркнул, что говорить о таких людях необходимо, чтобы прославить их героизм. Это показывает престиж украинских диверсионно-разведывательных групп. Эти военные, рискуя жизнью, делают хлопок там, где россияне боялись даже думать о присутствии украинцев.

«Они делали много хлопков. Таких групп, как я знаю, работает немало. И работают они в разных структурах», – добавил военнослужащий.

Россиянам такие масштабы не снились

Карась недавно общался со знакомым, который находится там, где нас нет. Их группа с собой взяла много интересного и готовит там интересную операцию.

По собственному анализу работы украинских диверсионных групп от Белгорода до Херсонщины, военный заключил, что планы у них масштабные: «Наши диверсанты работают очень смело, россияне так работать боятся».

«Мы «уделили» российское ГРУ. Сейчас я не вижу примеров, когда они добивались таких смелых результатов и такой активной работы, как наши диверсанты и наши разведывательные группы», – подчеркнул военнослужащий.

По словам Карася, разведчики забрали очень много врагов и сделали много хлопков. Их смерть он не называет слишком горькой, ведь военные были подготовлены, мотивированы и сделали очень много серьезных дел: «Война это война, потери всегда будут. Эти ребята настоящие герои, проделавшие большую работу и ушедшие как воины».

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