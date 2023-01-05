«Чем больше нагрузка на врача, тем больше замыливается взгляд» 5.01.2023, 15:54

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Станислав Соловей

Фото: tut.by

Доктор рассказал про обязательный медосмотр в Беларуси.

«Медицину сводят до 20 века: посмотрел — вроде, здоров», — так комментирует «Еврорадио» врач Станислав Соловей новость об обязательных медосмотрах, которые теперь должны проходить все белорусы. Медик напоминает, что в стране очень ощутимый дефицит кадров. На врачей, которые продолжают работать, ложится и без того огромная нагрузка.

«Получается, что на них теперь вешается обязанность осмотра всех граждан нашей страны, тотально всеми врачами с отчетностью — попробуйте не сделать. Хорошо. Часть людей не проживает по месту прописки, не ходит в поликлиники, потому что их ничего не беспокоит. Что, их врачи будут ловить на улице или выискивать с милицией, чтобы они прошли профмедосмотр? Нет. Получается, врачи будут виноваты за срывы профмедосмотров, хотя нет механизма, как заставить человека прийти в поликлинику, если он того не хочет. Это первый подводный камень.

Второй подводный камень: когда очень большая нагрузка, у тебя становится очень мало времени на детальный анализ пациента. Получается, цель при диспансеризации — найти людей, болеющих каким-то заболеванием, среди всех, то есть просеять через сито. При высокой нагрузке это будет очень быстро и с высокой долей вероятности на отвали. Все типа здорово, лишь бы не назначать никаких дополнительных обследований».

Прием превращается в галочку «здоров»

В Минздраве заявляют, что нововведение направлено на пропаганду здорового образа жизни, раннее выявление факторов риска и предотвращения тяжелых заболеваний. Станислав Соловей с этим не согласен. По его словам, медосмотры будут проводиться по принципу: если доктора ничего не настораживает, он может не отправлять пациента на анализы крови и мочи, ЭКГ и так далее. То есть получается, если врач на глаз определяет, что с пациентом все нормально — можно дальше не обследоваться.

«Прием превращается в галочку «здоров», как в том старом анекдоте в военкомате: «Близорукий и сколиоз? Ну ничего. Для ближнего штыкового боя ты подходишь». Так и здесь: формально здоров — идите.

Меня смущает то, что анализы теперь только по показаниям. Все делается просто для галочки выполненной работы, которая не сильно отразится на выявлении каких-либо заболеваний на ранней стадии.

Для чего это — не понимаю. Качество такой работы можно будет оценить только через два-три года по статистике раннего выявление рака, количества инсультов, инфарктов и так далее.

Я не знаю, кто составлял правила, потому что даже цитологический осмотр у женщин до сорока лет проводится раз в три года. А что меняется у женщины до сорока и после? Что, рак шейки матки чаще встречается в сорок? Так он случается и в 20. Даже здесь заложено то, что это не продуманная система, а просто изображение видимости, что Минздрав у нас старается и работает».

Крайними останутся врачи

«Если у пациента будет инфаркт — значит доктор плохо провел диагностику и не выявил факторы риска. Если не все пациенты пришли на осмотр — значит врачи плохо работали: не провели беседы и так далее», — заглядывает в будущее Станислав Соловей.

По мнению медика, инициатива себя не окупит. Если Минздраву нужна отчетность, чтобы нагружать дополнительной работой врачей, проще нанять медрегистраторов, разослать белорусам анкеты, и у кого жалоб на здоровье нет — вызывать в поликлинику реже.

Что касается пропаганды здорового образа жизни, то за 15 минут приема, на который сейчас можно рассчитывать, осмотреть пациента да еще рассказать ему, что курить — плохо, а по утрам хорошо бегать — так себе затея.

«Практического смысла, что хорошего может принести эта идея — ноль, — развивает свою мысль специалист. — Более того: чем больше нагрузка на врача, тем больше замыливается взгляд, больше усталости, а значит и больше риска прозевать того, кого действительно нужно дообследовать.

Профилактика здорового образа жизни? Как по мне, это увеличение нагрузки без глобального выхода. Отчетность, которую нужно будет подгонять, чтобы не получить нагоняй. Отчет ради отчета, бумагомарательство».

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