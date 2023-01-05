Черный год для Путина 5.01.2023, 15:57

1,512

Поражения на фронте могут привести к внутренним столкновениям в России.

России не удастся выиграть войну. А поскольку россияне тяжело переживают военные поражения, 2023 год не обещает им ничего хорошего.

Об этом в интервью «Главреду» заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин:

— У Путина и России на 2023 год вырисовывается очень плохая перспектива. 200-тысячное российское войско, которое 24 февраля вторглось в Украину, было перебито за девять месяцев. Потому Путин собрал вторую армию – 318 тысяч мобилизованных и 120 тысяч срочников. При этом россияне не возмутились и, как бараны, молча пошли на убой. ВСУ за день на фронте уничтожает как минимум 300 российских солдат, а раненных в три раза больше. Получается, в день до тысячи россиян уходят в небытие. Такими темпами за зиму при такой интенсивности боев в этой «мясорубке» будет уничтожено 100 тысяч из 300 тысяч российских солдат. И уже через полгода у Путина от второй набранной армии ничего не останется.

При этом в России падает экономика, ведь все эти люди были в народном хозяйстве, плюс несколько миллионов россиян уехало из страны. В РФ происходит обвал денежной системы. Даже нефть Путин сегодня вынужден продавать за 40 с небольшим долларов за баррель, то есть почти по себестоимости. Таким образом, длительный период Россия выдержать эту войну не сможет.

А если учесть еще и то, что «Большая семерка» назвала Путина и Лукашенко военными преступниками, для Путина складывается ситуация, как в фильме – «или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору», то есть он или выиграет войну, или ему конец. Потому Путин не может остановиться в Украине. А, значит, ему нужно расширить военные действия, чтобы война началась где-нибудь еще, например, чтобы Северная Корея напала на Южную, или чтобы началась тихоокеанская война.

Путину придется проводить новую мобилизацию уже в марте, чтобы набрать, как минимум, полмиллиона человек. А это может привести к внутренним столкновениям в России.

Россия не может достичь успеха на фронте, Путин не может уничтожить украинскую армию, но может уничтожить украинскую экономику и наши города. Однако тут возникает парадокс: каждый российский удар по украинским городам лишь поднимает градус украинской люти.

В таких условиях война должна переброситься на территорию России, и, думаю, после декабрьских ракетных ударов РФ это случится. У Украины не останется другого выхода, кроме как перенести войну на территорию РФ, Беларуси и Крыма. А если начнется война на территории России и Беларуси, в нее также вскоре втянутся Польша, Литва и другие страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».