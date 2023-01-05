«Отправьте ребенка в польский сад и через 2-3 месяца дома будет личный переводчик» 5.01.2023, 16:10

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Белорусы рассказывают, что им помогло в изучении польского языка.

MOST спросил у читателей, что им помогло в изучении польского языка, и получил несколько десятков ответов. Лидером, среди ответов, было живое общение с носителями языка, чтение книг и просмотр фильмов в польской озвучке. Были и необычные лайфхаки, которые ускорят процесс изучения языка.

Из ответов читателей журналисты выделили пятерку самых популярных лайфхаков:

- Живое общение с носителями языка, не боятся при этом совершать ошибки и говорить с акцентом.

- Читать книги на польском, особенно детские.

- Смотреть фильмы и сериалы в польской озвучке. Эффективнее всего, по мнению читателей, смотреть то, что уже смотрели раньше.

- Устроится на работу в исключительно польский коллектив.

- Слушать польскую музыку и аудиокниги.

— Включаю засмотренный мною до дыр фильм какой-нибудь, который я знаю чуть ли не наизусть, но на польском языке. Очень быстро и хорошо откладываются в голове слова, словосочетания и обороты.

Белорусы в эмиграции также советуют пробовать писать на польском без переводчика, поступить в полициальную школу, нанять репетитора или записаться на языковые курсы. Также советуют слушать не только польскую музыку, но и подкасты.

— Слушаю подкаст «Polski w biegu». Девчонки рассказывают о Польше. И в одном аудио поделились по какому учебнику учить язык лучше. К этому учебнику идут рабочая тетрадь и аудиозаписи. Мне зашло: интересно, молодёжно и с юмором.

— Слушать. Сейчас решила взять себя в руки и «Krok po kroku» сама двигаюсь по польскому. Это, кстати, название учебника, — рассказала про свой опыт ещё одна читательница.

Необычные, но работающие лайфхаки

Что ещё помогло в изучении польского языка? Например, попробовать снять квартиру в Польше самостоятельно, без агенств. Можно также помочь в поиске квартиры своим знакомым и родным. Одиноким белорусам рекомендуют завести отношения с полькой или поляком, познакомится с ними можно, например, на быстрых свиданиях в Белостоке и других городах.

Можно провести вечер в баре с бокалом вина и пользой с общением с поляками.

— Я просто выпивал с поляками. Это очень помогло. Алкоголь стирает барьеры (я про пару бокалов вина или пива). Плюс, собеседники тоже заинтересованы в общении, помогают говорить. Да и узнаешь сразу как реально говорят, а не тонну устаревшей лексики.

Если у вас есть ребенок, то запишите его в польский детский сад.

— Отправить ребёнка в сад польский и через 2-3 месяца дома будет личный переводчик. А если серьёзно, то смотреть сериалы на польском и слушать музыку очень помогает.

Читатели также советуют прослушивать и анализировать разговоры поляков при любой возможности: в очереди в магазине или общественном транспорте. И, конечно же, расширять свой круг общения, а не общаться только «со своими».

— … И самое главное, не пытаться жить в Польше, выстраивая вокруг себя общины из людей с родины. Потому что когда вокруг тебя есть люди всех профессий и способные решить любой вопрос, то зачем тогда вообще учить язык, если «братки» всегда всё решат, во всём помогут. Много знаю людей, которые живут по этому принципу в Польше уже давно, но до сих пор не знают языка, а потом удивляются, мол, почему.

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