Топ-7 зимних фильмов, которые стоит посмотреть 1 5.01.2023, 16:30

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В подборке — разножанровые истории.

Наверняка у каждого возникала ситуация, когда «нечего» посмотреть. Intex-press.by предлагает разножанровую коллекцию историй, в которой каждый найдет себе фильм по вкусу.

Вечное сияние чистого разума (2004)

Жанр: мелодрама, фантастика, драма.

В ролях: Джим Керри, Кейт Уинслет.

Рейтинг: 8.0.

Застенчивый и меланхоличный Джоэл живёт ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и парень понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймёт, что действительно был знаком с ней, более того — они были парой.

Фарго (1995)

Жанр: триллер, драма, комедия, криминал.

В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Уильям Х. Мэйси, Стив Бушеми, Петер Стормаре.

Рейтинг: 7.1.

Для робкого менеджера по продажам, работающего у собственного тестя, похищение собственной жены — отличная идея. Он нанимает двух преступников, чтобы по результатам разделить с ними крупный выкуп за заложницу. Но дело сразу идет не так, как замышлялось, проливается кровь… Вызов преступникам бросает отважная женщина-полицейский…

Отпуск по обмену (2006)

Жанр: мелодрама, комедия.

В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.

Рейтинг: 7.7.

Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской «Daily Telegraph», живет в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет.

Две незнакомые друг с другом женщины, живущие на расстоянии 10 000 километров друг от друга, оказываются в схожей ситуации. И они находят друг друга. В Интернете, на сайте обмена жильем на время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель. Айрис переезжает в дом Аманды в солнечной Калифорнии, а Аманда приезжает в засыпанную снегом английскую провинцию…

«Замерзшая из Майами» (2008)

Жанр: мелодрама, комедия.

В ролях: Рене Зеллвегер, Гарри Конник мл., Шиван Фэллон, Дж.К. Симмонс.

Рейтинг: 6.2.

Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины и ей нравится карабкаться вверх по карьерной лестнице. Как-то раз из родного жаркого Майами ее отправляют в командировку в холодную Миннесоту. Чтобы выполнить задание, Люси должна приспособиться к суровому климату и к местным жителям, которые не собираются оказывать ей теплый прием.

Убийство в Восточном экспрессе (2017)

Жанр: детектив, криминал, драма.

В ролях: Джонни Депп, Пенелопа Крус, Кеннет Брана, Уиллем Дефо, Джуди Денч.

Рейтинг: 6.9

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

Снеговик (2017)

Жанр: детектив, триллер, драма, криминал.

В ролях: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон.

Рейтинг: 5.8.

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

Пингвины мистера Поппера (2011)

Жанр: фэнтези, комедия, семейный.

В ролях: Джим Керри, Карла Гуджино, Анджела Лэнсбери, Офелия Ловибонд

Рейтинг: 6.8.

Какую только свинью порой ни подложит судьба! Правда, на этот раз она решила обойтись более экзотическими животными.

Преуспевающий бизнесмен получает в наследство шестерых пингвинов и буквально влюбляется в них. Работа оказывается заброшенной, шикарные апартаменты превращаются в заснеженную обитель, дело даже почти доходит до тюрьмы. Но стоит ли сожалеть о мишуре, пусть даже и золотой, если взамен тебе открывается такой необычный, и вместе с тем такой настоящий мир?

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