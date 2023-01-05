Топ-7 зимних фильмов, которые стоит посмотреть

Топ-7 зимних фильмов, которые стоит посмотреть1
- 5.01.2023, 16:30
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В подборке — разножанровые истории.
Наверняка у каждого возникала ситуация, когда «нечего» посмотреть. Intex-press.by предлагает разножанровую коллекцию историй, в которой каждый найдет себе фильм по вкусу.
Вечное сияние чистого разума (2004)
Жанр: мелодрама, фантастика, драма.
В ролях: Джим Керри, Кейт Уинслет.
Рейтинг: 8.0.
Застенчивый и меланхоличный Джоэл живёт ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и парень понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймёт, что действительно был знаком с ней, более того — они были парой.
Фарго (1995)
Жанр: триллер, драма, комедия, криминал.
В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Уильям Х. Мэйси, Стив Бушеми, Петер Стормаре.
Рейтинг: 7.1.
Для робкого менеджера по продажам, работающего у собственного тестя, похищение собственной жены — отличная идея. Он нанимает двух преступников, чтобы по результатам разделить с ними крупный выкуп за заложницу. Но дело сразу идет не так, как замышлялось, проливается кровь… Вызов преступникам бросает отважная женщина-полицейский…
Отпуск по обмену (2006)
Жанр: мелодрама, комедия.
В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.
Рейтинг: 7.7.
Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской «Daily Telegraph», живет в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет.
Две незнакомые друг с другом женщины, живущие на расстоянии 10 000 километров друг от друга, оказываются в схожей ситуации. И они находят друг друга. В Интернете, на сайте обмена жильем на время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель. Айрис переезжает в дом Аманды в солнечной Калифорнии, а Аманда приезжает в засыпанную снегом английскую провинцию…
«Замерзшая из Майами» (2008)
Жанр: мелодрама, комедия.
В ролях: Рене Зеллвегер, Гарри Конник мл., Шиван Фэллон, Дж.К. Симмонс.
Рейтинг: 6.2.
Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины и ей нравится карабкаться вверх по карьерной лестнице. Как-то раз из родного жаркого Майами ее отправляют в командировку в холодную Миннесоту. Чтобы выполнить задание, Люси должна приспособиться к суровому климату и к местным жителям, которые не собираются оказывать ей теплый прием.
Убийство в Восточном экспрессе (2017)
Жанр: детектив, криминал, драма.
В ролях: Джонни Депп, Пенелопа Крус, Кеннет Брана, Уиллем Дефо, Джуди Денч.
Рейтинг: 6.9
Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.
Снеговик (2017)
Жанр: детектив, триллер, драма, криминал.
В ролях: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон.
Рейтинг: 5.8.
В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.
Пингвины мистера Поппера (2011)
Жанр: фэнтези, комедия, семейный.
В ролях: Джим Керри, Карла Гуджино, Анджела Лэнсбери, Офелия Ловибонд
Рейтинг: 6.8.
Какую только свинью порой ни подложит судьба! Правда, на этот раз она решила обойтись более экзотическими животными.
Преуспевающий бизнесмен получает в наследство шестерых пингвинов и буквально влюбляется в них. Работа оказывается заброшенной, шикарные апартаменты превращаются в заснеженную обитель, дело даже почти доходит до тюрьмы. Но стоит ли сожалеть о мишуре, пусть даже и золотой, если взамен тебе открывается такой необычный, и вместе с тем такой настоящий мир?