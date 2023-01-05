Шойгу с Герасимовым пытаются «утопить» Пригожина 1 5.01.2023, 16:37

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Фото: Getty Images

Боец ВСУ рассказал о внутренних разногласиях в РФ.

В попытках взять Бахмут, российские оккупанты делают его непригодным для жизни, в то же время постепенно оттягивая силы от города в сторону Соледара – таким образом они попытаются давить на город с юга и севера.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал Ярослав Лисенко, боец батальона «Свобода».

По его словам, рашисты поняли, что «каждый день класть 500 чмобиков у Бахмута и не получать ничего - просто бессмысленно». Именно поэтому они несколько изменили тактику и попытаются взять город такое себе полукольцо.

«Даже уже Пригожин признает, что город стал крепостью, брать которую проблематично и дорого. У них заканчиваются ресурсы, видимо поток профессиональных головорезов для «Вагнера» стал иссякать, поэтому орки корректируют свою тактику, пытаясь давить на Бахмут с юга и севера», - рассказал военный, подчеркнув, что смысла в этом особенно нет, но Шойгу и Пригожину нужно показать хоть какой-то результат.

По мнению Лисенко, эти персонажи и им подобные давно уже не про Бахмут думают, а мысленно делят территорию «после Путина». Он добавил, что у каждого более-менее влиятельного игрока в РФ есть своя личная армия, которую нужно вооружать и обеспечивать.

«И тут на первый план выходит проблема дефицита и нехватки снарядов. Отсюда и растут «ноги» у сообщений о том, что Шойгу с Герасимовым, чтобы утопить Пригожина попросту жалеют для «Вагнера» снаряды, чтобы головорезы «повара» еще быстрее выдохлись и окончательно сели в лужу», - резюмировал Ярослав Лисенко.

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