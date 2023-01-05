Лукашенко и Путин проведут совместное летно-тактическое «учение» 11 5.01.2023, 16:46

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В нашу страну продолжает прибывать личный состав, военная и спецтехника ВС РФ.

В рамках «обеспечения военной безопасности» «союзного государства» продолжается наращивание региональной группировки войск Беларуси и России. В нашу страну продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ. Также планируется проведение совместного летного «учения». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы», — добавили в ведомстве.

Там также заявили, что развертывание региональной группировки войск «принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны «союзного государства», исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ».

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